Temas, integrantes: Ministro Jiménez habla de reunión con la Conaie, tras el paro

Imagen referencial sobre el encuentro de diálogo entre el Gobierno y los movimientos indígenas. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO.

Karina Sotalín (I)

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, adelantó este martes 5 de julio de 2022 que el Ejecutivo cuenta con una matriz de temas para ir a la mesa técnica con la dirigencia indígena, que será el 7 de julio.

“Ayer (4 de julio), desde el Ministerio de Gobierno estuvimos trabajando con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) para definir una metodología, que pueda establecer de qué manera vamos a llevar este diálogo. Porque lo peor que podría pasar es que se trate solo de una conversación y el país no está para demasiadas conversaciones. El país exige diálogos, pero con ciertos resultados”, expresó el Ministro en una entrevista con radio i99.

Explicó que, en función de aquello, se definió una matriz que será la que se implemente. Que están “más o menos” cumplido las temáticas de los cuatro Decretos Ejecutivos (452, 454, 456 y 462) emitidos a raíz del paro nacional.

Esos Decretos corresponden respectivamente a: disposición a Gobernadores de todas las provincias del país intensificar y fortalecer los operativos y mecanismos de control necesarios para prevenir y erradicar procesos especulativos; declaración en emergencia al sector de la salud; políticas públicas compensatorias por el alto costo de la vida; y reducción del precio de la gasolina extra, ecopaís y diésel en USD 10 centavos de dólar por galón.

Al finalizar el diálogo, en el acta de paz se sumó 5 centavos más a la reducción del precio del galón de los combustibles.

Tema de los combustibles

“Sin embargo, faltan abordar otras cosas como un planteamiento que ha hecho la Conaie sobre la focalización de subsidios, que tendrá que ser estudiado”, refirió el Ministro. Otros temas que también formarán parte de la discusión, de forma organizada, son el de la interculturalidad y derechos colectivos.

Aseguró que el tema de los combustibles será tratado, pero se debe determinar una metodología “que no haga que esa focalización derive en corrupción”.

El funcionario explicó que cuando el Gobierno se sienta a dialogar con cualquier sector social, tiene la obligación de poner sobre la mesa las cosas que puede hacer y las no. Llamó a no tener dudas. “Nosotros vamos a cumplir con aquello en lo que nos hemos comprometido y lo que no se pueda cumplir lo vamos a decir con argumentos”.

Dijo que el Gobierno está preparado para enfrentar el desafío que supone el plazo de los 90 días, que consta en el Acta de paz firmado con la dirigencia indígena, el 30 de junio de 2022.

“Ya tenemos el equipo designado para el efecto. La primera reunión va a ser este día jueves. Como dije, ya tenemos una definición de los temas a tratar. Se deberán enviar algunas comunicaciones a los ministros para que participen de las mesas temáticas que a cada uno corresponda y según eso ir avanzando”