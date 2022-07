Iván Saquicela insiste en reformas al Consejo de la Judicatura

Iván Saquicela ve necesario reformar a la estructura del Consejo de la Judicatura tras el fracaso de la denuncia en su contra. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Karina Sotalín (I)

Iván Saquicela, quien volvió al cargo de presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) tras no existir negligencia manifiesta, señaló que se debe reformar a la Función Judicial del país y en particular al Consejo de la Judicatura (CJ). Así lo expresó este 18 de julio del 2022.

“Me temo que haya nuevas pretensiones de afectar a la independencia judicial del Ecuador y, en este caso, a quien habla, por ser titular de dicha Función Judicial”, expresó Saquicela en una entrevista en Ecuavisa, al referirse a la denuncia por supuesta negligencia manifiesta que quedó descartada.

Un tribunal de la Corte Provincial de Azuay aceptó la apelación de Saquicela y el Pleno de la CNJ resolvió que no existe manifiesta negligencia. El 1 de julio del 2022, la Judicatura revocó la suspensión y archivó la denuncia que originó el caso.

Saquicela espera que como parte de las disposiciones de la sentencia, por ejemplo, se capacite al personal de la Judicatura en materia disciplinaria. Pero hay algo más que se debe hacer, sugirió: “Es necesario, es prioritario, pensar en una seria reforma de la Función Judicial del Ecuador (…). Es intolerable que exista un organismo intolerable, con tantas atribuciones, como el CJ. Son quienes nombran los jueces, son quienes sancionan, amenazan”.

Independencia de instituciones

A criterio de Saquicela, la estructura de la Judicatura debe garantizar independencia judicial y que los procesos no demoren. Criticó a la Judicatura por no adoptar instrumentos e insumos que requiere la Función Judicial para que los operadores de justicia cumplan su trabajo, que no hay evaluación a jueces y fiscales ni concurso nuevos.

“Los vocales del CJ, sin lugar a dudas, atropellaron la independencia judicial, la seguridad jurídica y mis derechos constitucionales. Han afectado mi dignidad, quisieron acabar con mi carrera profesional. Probablemente porque en varias oportunidades hemos expresado nuestras preocupaciones de lo que pasa en la Función Judicial”, cuestionó Saquicela.

Recordó que anteriormente tuvo un “breve diálogo de posibles reformas” con el presidente Guillermo Lasso, luego de que este expresara la posibilidad de hacer cambios a través de una consulta popular. Mecanismo constitucional que el Gobierno ha referido a lo largo de estos últimos meses pero que hasta hoy no lo ha oficializado.

“Lo que creo es que ha quedado en evidencia y está más claro que nunca la vulneración a la independencia judicial, los atropellos que se han hecho. Pero no nos quedemos ahí. Lo que queda claro es la necesidad impostergable de una reforma de una buena parte de la estructura del Estado. Yo hablo por la Función Judicial del Ecuador”, concluyó.