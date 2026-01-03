El movimiento Revolución Ciudadana rechazó el ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El partido político del correísmo difundió un comunicado este sábado 3 de enero de 2026.

Más noticias

Revolución Ciudadana rechazó ataque en Venezuela

La organización política calificó la acción como una violación del Derecho Internacional, cuestionó la narrativa de defensa de la democracia y sostuvo que el trasfondo del conflicto responde al interés por los recursos naturales venezolanos, entre ellos el petróleo, el gas natural, el oro y el coltán.

En el pronunciamiento, Revolución Ciudadana afirmó que el ataque vulnera los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza en las relaciones entre los Estados.

El movimiento citó el artículo 2, numeral 4, que establece que los países deben abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado.

Derecho Internacional y soberanía

El comunicado sostuvo que el principio de soberanía y no intervención impide cualquier acción armada unilateral.

“Ninguna diferencia política, ideológica o geoestratégica puede justificar el uso de la fuerza militar contra un Estado soberano”, señaló el texto. La organización alertó que este tipo de acciones pone en riesgo a la población civil y a la estabilidad regional.

Intereses estratégicos y doble discurso

Revolución Ciudadana aseguró que la actuación de Estados Unidos responde a intereses vinculados a los recursos energéticos de Venezuela. En el documento recordó que ese país posee la mayor reserva probada de petróleo del mundo, se ubica entre las diez mayores reservas de gas natural, cuenta con reservas importantes de oro y dispone de coltán, un mineral estratégico para la tecnología moderna.

El movimiento cuestionó la narrativa de defensa de la democracia y señaló que ese argumento se aplica contra Venezuela, mientras que frente a países como Egipto, Baréin o Catar existe una relación de alianza con Estados Unidos. Según el comunicado, la democracia se invoca solo cuando coincide con los intereses estadounidenses.

Narcotráfico y llamado a países de la región

El pronunciamiento también criticó el discurso de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Revolución Ciudadana afirmó que esa narrativa busca justificar la violación de la soberanía y el saqueo de recursos naturales, y recordó que, según el texto, el propio Donald Trump indultó a un narcotraficante sentenciado en Estados Unidos.

Al país y a América Latina. pic.twitter.com/eugBMmi7o2 — Revolución Ciudadana (@RC5Oficial) January 3, 2026

Finalmente, el movimiento hizo un llamado al respeto irrestricto del Derecho Internacional, a la solución pacífica de las controversias y al cese inmediato de las hostilidades. También expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y convocó a partidos, organizaciones sociales y gobiernos de la región a pronunciarse en favor de la paz, la autodeterminación y el rechazo al intervencionismo.

El oficio fue firmado por Luisa González, presidenta del partido y excandidata presidencial.