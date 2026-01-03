La situación registrada en Venezuela la madrugada del sábado 3 de enero de 2026 llevó al Gobierno de Ecuador a reforzar sus mecanismos de asistencia consular.

A través de un boletín oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana informó los canales prioritarios de atención para ciudadanos ecuatorianos que se encuentren en territorio venezolano, con énfasis en casos de emergencia y vulnerabilidad.

Canales de emergencia habilitados por la Cancillería

La Cancillería señaló que, con el objetivo de velar por la integridad y seguridad de los ecuatorianos, se activaron líneas de contacto directo.

El principal canal es el WhatsApp de emergencia +593 98 424 1667, disponible para atención prioritaria.

Además, se habilitaron números de emergencia en representaciones diplomáticas cercanas. La Embajada del Ecuador en Colombia atiende a través del teléfono +57 313 841 4045, mientras que la Embajada del Ecuador en Panamá mantiene activo el número +507 6898 6511.

Estos contactos están destinados a responder situaciones urgentes relacionadas con ciudadanos ecuatorianos en Venezuela.

Cooperación con organismos internacionales

El comunicado oficial detalla que Ecuador también activó mecanismos de cooperación consular con organismos internacionales que operan en territorio venezolano.

Entre ellos consta la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con los teléfonos +58 212 266 41 36 y +58 212 265 7948, y el correo electrónico iomcaracas@iom.int.

Asimismo, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) mantiene disponibles los números +58 424 172 13 64 y +58 412 636 50 15, junto al correo centrocontactove@icrc.org.

A estos se suma ACNUR Caracas, con los teléfonos +58 424 143 00 35 y +58 424 141 40 58, y el correo vencauip@unhcr.org.

Contexto y llamado oficial

Previo a este boletín, la Cancillería difundió un comunicado en el que reiteró que Ecuador apoya al pueblo de Venezuela en el proceso para recuperar la democracia, en referencia a los hechos ocurridos en ese país.

En ese marco, el Ministerio exhortó a los ecuatorianos en Venezuela a mantenerse informados únicamente por canales oficiales y recordó que también está disponible el asistente virtual de la Cancillería las 24 horas, los siete días de la semana.

