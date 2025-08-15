La relatora de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, expresó este viernes su profunda preocupación por denuncias que recibió sobre amenazas y presión política de altos funcionarios públicos contra integrantes de la Corte Constitucional de Ecuador.
Satterthwaite advirtió que cuando altos funcionarios llaman a los jueces “enemigos de la ciudadanía” por cumplir con su función, ponen en riesgo la independencia del poder judicial.
Cuestionamientos a jueces tras decisiones judiciales y suspensión de leyes impulsadas por Daniel Noboa
Los comentarios a los que se refirió la relatora surgieron después de decisiones judiciales y provinieron de personas encargadas de garantizar la separación de poderes.
La Corte Constitucional suspendió provisionalmente, a inicios de agosto, algunos artículos de leyes impulsadas por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para prevenir posibles violaciones a los derechos humanos mientras revisaba su constitucionalidad.
Satterthwaite cuestionó en particular una marcha contra la Corte Constitucional que encabezó Noboa, en la que se acusó a los jueces de corrupción.
Llamado de la ONU a frenar declaraciones que afecten la independencia judicial y proteger a magistrados
La relatora recordó que todas las instituciones gubernamentales deben respetar y garantizar la independencia del poder judicial, lo que implica protegerlo de la intimidación y de la injerencia política.
En días previos a la marcha, altos funcionarios —incluida una ministra de Estado y el presidente de la Asamblea Nacional— consideraron que la sentencia de la Corte representaba una amenaza para la seguridad nacional.
Satterthwaite instó a las autoridades ecuatorianas a abstenerse de declaraciones y acciones que puedan debilitar la independencia judicial, a garantizar que todos los poderes del Estado cumplan las sentencias de la Corte y a proteger a los jueces y juezas de amenazas, represalias y difamación pública.