¿La reforma a la Ley de Tránsito permitirá rastrear vehículos en Ecuador?

Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

La reforma a la Ley de Tránsito aprobada por la Asamblea Nacional el 3 de septiembre de 2026 incluye la creación de un Dispositivo Electrónico de Identificación Vehicular, que será obligatorio para los vehículos en Ecuador.

El texto establece que servirá para la identificación, verificación y control automatizado de vehículos a escala nacional, con fines de seguridad ciudadana, control vehicular y fiscalización del cumplimiento de las normas de tránsito.

Pero, hasta ahora, no existe información que permita afirmar que este dispositivo funcionará como un GPS o que permitirá conocer permanentemente la ubicación de un vehículo.

¿Qué podrá hacer el dispositivo?

La Agencia Nacional de Tránsito ya había regulado este mecanismo durante 2026.

La normativa establece que cada dispositivo estará vinculado de manera única a un vehículo y podrá ser leído por sistemas de control instalados en la red vial.

https://t.co/0MsYAutIXD La Asamblea aprobó con 87 votos las reformas a la Ley de Tránsito pic.twitter.com/t7n7j1GDGN — El Comercio (@elcomerciocom) September 3, 2026

Esto permitirá identificar electrónicamente a un automotor cuando pase por un punto equipado con tecnología compatible.

Por tanto, el sistema podrá registrar la identificación de un vehículo en determinados puntos de control, pero eso no equivale a un rastreo permanente de todos sus movimientos.

¿Qué datos estarán vinculados?

El dispositivo estará relacionado con el Registro Nacional de Transporte Terrestre y Tránsito, que contiene información de los vehículos y de sus propietarios.

La normativa también contempla medidas para evitar clonación, alteración o uso no autorizado del dispositivo.

Sin embargo, todavía no están definidas todas sus características técnicas ni la infraestructura que se utilizará para leerlo a escala nacional.

¿Podrán rastrear los vehículos?

Lo que está previsto es un sistema de identificación electrónica que permitirá reconocer un vehículo cuando pase por determinados puntos de control.

#Boletín | Aprobada Nueva Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.



Menos burocracia, mayor protección en las vías y reglas claras para las nuevas formas de transporte. 🇪🇨



📌 Conoce los principales cambios de esta nueva Ley y revisa el comunicado oficial aquí:… pic.twitter.com/uB514hVH0L — Asamblea Nacional del Ecuador (@AsambleaEcuador) September 3, 2026

La reforma fue aprobada por la Asamblea el 3 de septiembre de 2026 y todavía debe completar el trámite correspondiente antes de entrar en vigencia.

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