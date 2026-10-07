¿Quiénes son los cinco aspirantes a fiscal General que superaron las impugnaciones?

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Las trayectorias en la Fiscalía, la judicatura, la defensa pública y la asesoría constitucional forman parte de los perfiles de los cinco aspirantes que continúan en el concurso para fiscal general. La lista se redujo después de que la Comisión Ciudadana de Selección resolviera las impugnaciones ciudadanas el 6 de octubre de 2026.

Carlos Leonardo Alarcón, Mario Fonseca Vallejo, Juan Guaño Costales, Andrea Cazar Villacís y Patricio Haro Aldean avanzan a la prueba escrita. Sin embargo, la nómina podría cambiar cuando el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) resuelva las apelaciones de quienes sean notificados con su descalificación.

1. Carlos Leonardo Alarcón

El actual encargado de la Fiscalía General también participa en el concurso para ocupar la titularidad. Carlos Leonardo Alarcón asumió el encargo en noviembre de 2025, cuando el Consejo de la Judicatura lo designó tras la renuncia del fiscal subrogante Wilson Toainga.

📌 #ConcursoFiscalía | La Comisión Ciudadana de Selección aprobó los informes individuales correspondientes a las 41 impugnaciones ciudadanas presentadas contra 26 postulantes. Del total, 25 fueron aceptadas, 13 negadas y 3 archivadas. 🔎 Conoce los detalles del proceso. https://t.co/M5HUSNxZ6f — Participa Ecuador (@CpccsEc) October 6, 2026

Entre los procesos que ha dirigido están Nene, en el que fue procesado el hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad, y Triple A, que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. También estuvo al frente de Sinohydro, causa en la que el expresidente Lenín Moreno recibió una condena en primera instancia.

En su formación constan los títulos de doctor en Jurisprudencia, abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Católica de Cuenca, además de una maestría en Derecho Penal con mención en Criminalidad Compleja.

Alarcón recibió una impugnación, pero el accionante no acudió a la audiencia para sostenerla y el caso fue archivado. Sus 46,5 puntos en méritos lo ubican al frente de los cinco candidatos que permanecen, luego de haber ocupado el tercer lugar.

2. Mario Fonseca Vallejo

La experiencia de Mario Fonseca Vallejo incluye su trabajo como juez de la Corte Provincial del Napo entre 2019 y 2026. También registra formación como perito en criminalística.

Fuera de la judicatura, ejerció como presidente y representante legal de la Fundación Manos que Construyen, según la información presentada en su formulario de inscripción.

La Universidad Central del Ecuador le otorgó los títulos de doctor en Jurisprudencia y abogado de los Tribunales en 2007. Para el concurso reportó, además, una maestría en Derecho Registral y Notarial por la Universidad Javeriana del Ecuador, que la Comisión no valoró en la etapa de méritos.

Con 37,75 puntos, Fonseca estaba en el puesto 14 antes de las resoluciones sobre las impugnaciones. Ahora tiene la segunda mayor nota entre los cinco postulantes que siguen.

3. Juan Guaño Costales

Juan Guaño Costales acredita trabajo en dos ámbitos del sistema de justicia. Fue asesor constitucional en la Corte Constitucional del Ecuador y agente fiscal entre 2014 y 2026.

Su formación comenzó en la Universidad Central del Ecuador, donde obtuvo los títulos de doctor en Jurisprudencia y abogado de los Tribunales en 2004.

⟫ https://t.co/tgLvFuwVrh | ⚖️ Las aspirantes ocupaban el primer y segundo lugar en el concurso para Fiscal General; estas fueron las razones https://t.co/Je1ZzukTnW — El Comercio (@elcomerciocom) October 6, 2026

Las decisiones de la Comisión modificaron su ubicación en el concurso. Del puesto 15 pasó al tercero entre los candidatos que mantienen su participación.

4. Andrea Cazar Villacís

La Defensoría Pública y el Cpccs forman parte de la trayectoria de Andrea Cazar Villacís, la única mujer entre los cinco aspirantes que continúan.

Su expediente registra participación en la Defensoría Pública entre 2012 y 2026. Antes fue delegada del Cpccs en Imbabura, entre 2010 y 2012.

Cazar nació en Ibarra y se tituló como abogada en la Universidad Técnica Particular de Loja en 2011. Cuenta también con una maestría en Derecho Constitucional.

En la documentación presentada incluyó una especialización en Derecho Civil y Procesal Civil. La Comisión no pudo comprobar ese título, por lo que no le otorgó una calificación por él.

5. Patricio Haro Aldean

El recorrido de Patricio Haro Aldean en la Fiscalía de Pichincha empezó como secretario, cargo que desempeñó entre 2009 y 2013. Luego pasó a ser agente fiscal de esa dependencia hasta 2026.

Es abogado por la Universidad Técnica Particular de Loja. Sus estudios de posgrado incluyen maestrías en Derecho Procesal Penal, Derecho Penal y Criminología, y Derecho Penal y Justicia Indígena.

En la evaluación de méritos recibió 34,05 puntos y quedó en el puesto 21 de los 26 participantes. Tras las resoluciones del 6 de octubre, permanece entre los cinco aspirantes que avanzan a la siguiente etapa.

Las apelaciones pueden modificar la nómina

La continuidad de estos cinco candidatos ocurre mientras otros 21 postulantes esperan la notificación de su descalificación, prevista hasta el lunes 12 de octubre.

Según la resolución de la Comisión, las objeciones contra esas candidaturas habrían sido fundamentadas y comprobadas durante las audiencias. El comisionado ciudadano Santigo Arpi señaló que la falta de probidad notoria sustentó el mayor número de impugnaciones presentadas y aprobadas.

Entre los afectados están Daniella Camacho, que obtuvo 48 puntos en méritos; Maritza Romero, con 46,75; Salomón Montecé, con 46; y Walter Macías, con 45. Los cuatro figuraban entre los cinco mejor puntuados de esa etapa.

Todos los postulantes notificados con la descalificación podrán apelar ante el pleno del Cpccs. Esa instancia tendrá la última palabra y sus resoluciones podrían modificar la lista que llegue a la fase de oposición.

La Comisión y el Cpccs proyectan la designación para finales de diciembre de 2026, con algo más de un año y medio de retraso. Antes deberá cumplirse la prueba escrita, por lo que las notas de méritos aún no definen quién ocupará la titularidad de la Fiscalía.

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