¿Quiénes están inscritos para la Alcaldía de Quito a días del cierre del plazo?

La carrera por la Alcaldía de Quito entra en sus días decisivos. El plazo para registrar candidaturas terminará a las 18:00 del lunes 17 de agosto de 2026 y varias organizaciones todavía deben completar el procedimiento.

Aunque partidos y movimientos ya presentaron públicamente a sus aspirantes, los actos políticos y anuncios no significan que las postulaciones consten en el sistema electoral. La inscripción se realiza únicamente en línea y el reporte puede cambiar durante los próximos días.

El reporte de inscritos para la Alcaldía de Quito

Hasta la mañana de este jueves 13 de agosto, Pabel Muñoz era el único aspirante inscrito para la Alcaldía de Quito, según la información proporcionada por la Delegación Provincial Electoral de Pichincha.

El actual Alcalde busca la reelección con el respaldo de la Alianza Ciudadana, conformada por Unidad Popular, el Partido Socialista Ecuatoriano y el movimiento provincial Todos. La organización ingresó su postulación el 6 de agosto.

Hoy inscribimos una candidatura que le pertenece al pueblo de Quito.



Lo hicimos acompañados por un enorme movimiento ciudadano: barrios, organizaciones sociales, mujeres, jóvenes, adultos mayores, trabajadores, mercados, parroquias rurales y sectores productivos que creen en una… pic.twitter.com/cCMKegM7py — Pabel Muñoz L. (@pabelml) August 7, 2026

Muñoz acudió ese día a la sede electoral acompañado por dirigentes y simpatizantes. Durante su pronunciamiento sostuvo que el acuerdo incluye propuestas sobre movilidad, infraestructura y proyectos sociales para la capital.

Otros aspirantes anunciados para Quito

Acción Democrática Nacional (ADN) presentó el 2 de agosto a Harold Burbano como su aspirante. Aunque acudió a la Delegación Electoral de Pichincha junto con simpatizantes, su nombre no aparecía en el reporte matutino del jueves.

El movimiento Imparables confirmó a Wilson Merino como candidato para el Municipio capitalino. Su inscripción estaba prevista para el viernes 14 de agosto.

¡Una sola lucha por Quito! 🧬💜



Con entusiasmo, hoy inscribimos la candidatura de @HaroldBurbanoOk a la Alcaldía de Quito.



Juntos trabajaremos para resolver los problemas de la ciudad con decisión, compromiso y unidad, porque Quito merece más!#ADN7 #UnaSolaLucha #Quito pic.twitter.com/TpqufMv93h — AdnEcuadorOk (@Adnecuadorok) August 2, 2026

Jorge Yunda aceptó su postulación por Avanza el 4 de julio. La organización había anticipado que ingresaría su candidatura entre el 12 y el 13 de agosto, pero el exalcalde tampoco constaba en el corte de la mañana.

Entre los nombres escogidos o presentados por otras organizaciones están Carla Larrea, por CREO; Alejandro Guevara, por Pachakutik; Galo Almeida, por Centro Democrático; César Díaz, por Pueblo Igualdad y Democracia; Linda Romero, por el Partido Social Cristiano; y Paul Desamblanc, por Futuro 20.

Sociedad Patriótica anunció a Bernardo Jijón, mientras que la Izquierda Democrática eligió a Juan Esteban Guarderas. Ninguno de estos aspirantes aparecía en el reporte matutino de inscritos para la Alcaldía de Quito.

Dos binomios constan para la Prefectura de Pichincha

La Delegación Provincial Electoral también reportó dos binomios inscritos para disputar la Prefectura de Pichincha.

El Partido Social Cristiano registró a Gema Ormaza como candidata a prefecta y a Marcelo Achi como aspirante a viceprefecto.

El movimiento Imparables inscribió al exministro del Interior Juan Zapata para la Prefectura y a Karla Rosero para la Viceprefectura. La organización presentó públicamente su fórmula electoral el 12 de agosto.

La inscripción no garantiza un lugar en la papeleta

El Consejo Nacional Electoral abrió la inscripción a las 00:00 del 2 de agosto y mantendrá habilitado el sistema hasta las 18:00 del 17 de agosto.

Después del registro, las postulaciones deberán superar la revisión de requisitos y la calificación. También pueden presentarse objeciones, impugnaciones y recursos ante los organismos electorales.

Las elecciones seccionales se desarrollarán el domingo 29 de noviembre de 2026. La nómina registrada hasta el 13 de agosto todavía no constituye la lista definitiva que aparecerá en las papeletas.

Candidatos a la Alcaldía de Quito 2026; preguntas frecuentes

❓¿Quién está inscrito oficialmente como candidato a la Alcaldía de Quito? Hasta la mañana del jueves 13 de agosto de 2026, Pabel Muñoz era el único aspirante inscrito para la Alcaldía de Quito, según el reporte de la Delegación Provincial Electoral de Pichincha.

Muñoz busca la reelección con el respaldo de la Alianza Ciudadana, conformada por Unidad Popular, el Partido Socialista Ecuatoriano y el movimiento provincial Todos. ❓¿Qué otros candidatos han sido anunciados para la Alcaldía de Quito? Entre los aspirantes presentados por sus organizaciones constan Harold Burbano, Wilson Merino, Jorge Yunda, Carla Larrea, Alejandro Guevara, Galo Almeida, César Díaz, Linda Romero, Paul Desamblanc, Bernardo Jijón y Juan Esteban Guarderas.

Sin embargo, ninguno de ellos aparecía en el reporte matutino de inscritos del 13 de agosto. ❓¿Hasta cuándo se pueden inscribir candidatos para las elecciones seccionales? El sistema del Consejo Nacional Electoral permanecerá habilitado hasta las 18:00 del lunes 17 de agosto de 2026.

Las organizaciones políticas todavía tienen varios días para completar el registro electrónico de sus candidaturas. ❓¿Quiénes están inscritos para la Prefectura de Pichincha? Hasta el reporte de la mañana del 13 de agosto constaban dos binomios.

El Partido Social Cristiano inscribió a Gema Ormaza y Marcelo Achi, mientras que Imparables registró a Juan Zapata y Karla Rosero. ❓¿Estar inscrito garantiza aparecer en la papeleta? No. Después del registro, cada candidatura debe superar la revisión de requisitos y la etapa de calificación.

También pueden presentarse objeciones, impugnaciones y otros recursos electorales antes de que quede definida la nómina final para las elecciones del 29 de noviembre.

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