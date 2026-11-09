¿Qué cambiaría en el Gobierno durante la licencia de Daniel Noboa para la campaña electoral?

Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de noviembre de 2026

El Pleno de la Asamblea Nacional decidirá el martes 10 de noviembre de 2026, en Quito, si concede al presidente Daniel Noboa 15 días de licencia. El mandatario solicitó ausentarse del 12 al 26 de noviembre para acompañar a candidatos afines durante la campaña de las elecciones seccionales. La votación nacional está prevista para el domingo 29.

La sesión comenzará a las 10:00. El artículo 42 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa permite al Presidente pedir una licencia de hasta un mes. Para concederla se requieren al menos 76 votos de los 151 integrantes de la Asamblea. Si el Pleno rechaza el pedido, Noboa seguiría en funciones.

Compartimos la #AgendaParlamentaria de este martes, 10 de noviembre. El #PlenoLegislativo desarrollará la #Sesión139 y las mesas legislativas, de @SeguridadAN, @BiodiversidadAN y @LaboralAN, continúan con la recepción de aportes técnicos en la construcción de los cuerpos normativos en tratamiento. — Asamblea Nacional del Ecuador (@AsambleaEcuador) November 9, 2026

¿Qué decisiones podría tomar María José Pinto durante la licencia?

Si la Asamblea concede la licencia en los términos solicitados, la vicepresidenta María José Pinto asumiría la Presidencia del 12 al 26 de noviembre. El artículo 146 de la Constitución dispone que quien ejerce la Vicepresidencia reemplaza al mandatario durante una ausencia temporal. El relevo se activaría al inicio de la licencia por disposición constitucional.

Pinto podría firmar decretos, dirigir la administración pública y nombrar o remover ministros. También ejercería la máxima autoridad sobre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Si se configura alguna de las causales que contempla el artículo 164 de la Constitución, podría decretar un estado de excepción, sujeto al control de la Corte Constitucional.

Noboa retomaría el ejercicio de la Presidencia el 27 de noviembre, después del cierre de la campaña. Las decisiones que Pinto adopte mientras ejerza el cargo podrían producir efectos más allá de esos 15 días. La Corte Constitucional reconoció ese alcance al analizar las facultades de quien asume temporalmente la Presidencia.

Cómo incide el receso de la Asamblea

El receso legislativo coincide con las fechas que pidió Noboa. Durante esos días, el Consejo de Administración Legislativa dispuso suspender los plazos de los trámites ordinarios, con excepción de los proyectos urgentes en materia económica.

Si un asunto requiere atención del Pleno durante el receso, Pinto podría pedir una sesión extraordinaria mientras ejerza la Presidencia. El artículo 123 de la Constitución establece que la presidencia de la Asamblea convoca a ese período y que el Pleno trata únicamente los asuntos incluidos en la convocatoria.

👉 > https://t.co/xhqAzh57Lc | La Asamblea Nacional resolverá el pedido de Daniel Noboa este martes; estas son las fechas solicitadas https://t.co/7ZHqlgaSky — El Comercio (@elcomerciocom) November 9, 2026

Qué límites tendría Noboa durante la campaña

El artículo 115 de la Constitución prohíbe usar recursos, infraestructura y publicidad del Estado para la campaña electoral. Esa restricción también rige durante la licencia.

El CNE precisó, además, que los funcionarios públicos y las organizaciones políticas tienen prohibido hacer proselitismo por candidaturas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se elige en la misma jornada que las autoridades locales.

¿Cuándo asumió María José Pinto la Presidencia por una licencia de Noboa?

En noviembre de 2025, la Asamblea concedió a Noboa cinco días de licencia, del 9 al 13, para participar en la campaña de la consulta popular y el referendo.

Pinto asumió la Presidencia durante ese período. La solicitud de 2026 abarca 15 días y cubre toda la campaña seccional.

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