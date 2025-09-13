La Vicepresidencia de Ecuador, conforme al Decreto 127 emitido por el presidente de la República, Daniel Noboa, trasladará temporalmente sus funciones a Otavalo, en la provincia de Imbabura.

Este cambio busca fortalecer una gestión más cercana, con presencia en territorio, donde las comunidades demandan ser escuchadas y atendidas en sus necesidades cotidianas, dijo la vicepresidenta, María José Pinto.

El trabajo de la Vicepresidencia de Ecuador

La vicepresidenta María José Pinto destacó que “gobernar es estar donde nos necesitan”.

La Vicepresidencia traslada temporalmente su sede a territorio, reafirmando nuestro compromiso de trabajar cerca de la gente. https://t.co/I0UqEWBWkt — María José Pinto 🇪🇨 Ecuador (@mjpintoec) September 13, 2025

El traslado permitirá consolidar un modelo de trabajo en territorio, impulsando políticas públicas que respondan de manera directa a los pedidos de los ciudadanos. La cercanía con la gente se proyecta como un pilar para construir mejores oportunidades y un futuro más justo, aseguró.

