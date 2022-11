Proceso contra Guadalupe Llori divide al Comité de Ética de la Asamblea

El resultado de la investigación a Guadalupe Llori por el supuesto cobro de diezmos a sus colaboradores, divide al Comité de Ética de la Asamblea. Foto: Twitter

El resultado de la investigación a Guadalupe Llori, de Pachakutik, por el supuesto cobro de diezmos a sus colaboradores, divide al Comité de Ética de la Asamblea. El organismo deberá entregar un informe para resolución del Pleno.

Los asambleístas Luisa González, del correísmo (Unes), y Dalton Bacigalupo, de la Izquierda Democrática (ID), expresaron este miércoles 16 de noviembre su desacuerdo con la propuesta del presidente del Comité, José Chimbo, de Pachakutik, para recomendar el archivo de esta causa.

El Comité prevé sesionar este jueves 17 de noviembre, a las 8:30, para tomar una decisión. Chimbo adujo que no se han presentado pruebas contundentes ni testimoniales ni documentales en contra de Llori, sino solo “generalidades”.

“En las pruebas testimoniales no fueron tan claros, no fueron evidentes. No dijeron ninguno de los testigos que, efectivamente, Guadalupe Llori dispuso mediante memorando o verbalmente (los cobros). Más bien hubo generalidades”, remarcó.

Discrepancias ante investigación contra Guadalupe Llori

Sin embargo, González y Bacigalupo señalaron que pedirán que el Comité recomiende la destitución de Llori, lo que finalmente dependerá de 92 votos en el Pleno.

“Hay testimonios muy claros de que se había exigido a funcionarios y exfuncionarios del Parlamento emolumentos para financiar una transportación en favor de la señora Llori”, dijo Bacigalupo.

La denuncia contra Llori fue presentada por Johana Ortiz, del correísmo. Aseguró que en la fase de pruebas demostró que Llori dispuso el alquiler de un vehículo de alta gama para movilizarse, lo que fue costeado por servidores legislativos.

“Es impresentable que el Comité de Ética presidido por un integrante de la bancada de Pachakutik recomiende el archivo de la investigación, cuando se ha demostrado que la asambleísta Llori incurrió en una de las prohibiciones que tenemos los legisladores”, mencionó.

Además de José Chimbo (PK), Luisa González (Unes) y Dalton Bacigalupo (ID), el Comité está integrado por Marjorie Chávez (PSC) y Freddy Rojas (Creo).

Llori fue removida de la Presidencia de la Asamblea el 31 de mayo pasado por supuesto incumplimiento de funciones. La resolución fue aprobada con 81 votos del correísmo, el PSC y sus aliados.

