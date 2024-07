El caso Independencia Judicial completó una nueva etapa: la presentación de los alegatos de las defensas de los procesados.

Este sábado, 20 de julio de 2024, a partir de las 14:00, se desarrolló la audiencia donde los involucrados y sus defensas tuvieron el espacio para ejercer el derecho a la defensa. Wilman Terán, expresidente del Consejo Nacional de la Judicatura, lo hizo a título personal.

Independencia Judicial y Wilman Terán

En la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el conjuez Julio Inga reinstaló la audiencia preparatoria de juicio contra once personas procesadas.

Dos personas fueron definidos por la Fiscalía como autoras directas del delito de obstrucción a la justicia, Wilman Terán y la exvocal de la entidad, Maribel Barreno. Los nueve restantes, como cómplices.

El punto central es el proceso de destitución del juez Walter Macías, en el que Barreno se abstuvo de votar.

luego de escuchar las alegaciones de las defensas de los procesados, el Juez suspende la audiencia para deliberar su resolución, que será convocada mediante providencia.

Tras escuchar los alegatos, la audiencia se suspendió para que el juez que lleva el caso delibere y emita su resolución. Esta será convocada mediante providencia.

El Juez deberá definir una nueva fecha para dar a conocer si llamará a juicio a los implicados. Hasta la tarde de este 21 de julio de 2024, no se conoció cuándo se dará la resolución.

Aunque no se difundió si Wilman Terán fue llevado nuevamente a la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayas, donde se encuentra recluido.

El jueves 25 de julio de 2024, se prevé la reinstalación de la audiencia para saber si Terán permanecerá en la cárcel de máxima seguridad de La Roca.

El 16 de julio, durante una audiencia del caso Independencia Judicial, él solicitó el habeas corpus de forma verbal. El Expresidente del Conejo Nacional de la Judicatura intenta que, mientras se define su situación legal, no cumplir la privación de la libertad en La Roca, sino en la cárcel 4 de Quito.

La audiencia del 20 de julio

La audiencia se reinstaló luego de que el 19 de julio, ya se desarrolló parte del proceso, en el que Wilman Terán solicitó un hábeas corpus oral.

El Expresidente del Consejo Nacional de la Judicatura fue el primero en intervenir en la diligencia. Él insistió en querer salir de la cárcel y dejar ese “ambiente de violencia” para ejercer su defensa.

Durante la hora y media en la que presentó sus alegatos, Wilman Terán enfatizó que sus actuaciones estaban apegadas a lo que dictaminan la norma.

Según él, la suspensión de Macías se dio, justamente, en función de esos parámetros. Terán recalcó que lo volvería a hacer.

El procesado se mantuvo en que cumplió sus funciones y calificó a las pruebas de Fiscalía y la Procuraduría como irrelevantes.

con la presencia del fiscal general (s) Wilson Toainga, se reinstala la audiencia preparatoria de juicio contra 11 procesados por presunta obstrucción de la justicia. Las defensas técnicas de los procesados presentarán sus alegaciones.

Defensa de Maribel Barreno

El abogado defensor de Maribel Barreno, Christopher Gallegos, aseguró que la Fiscalía no tiene un caso sólido y ha contaminado la opinión pública con las publicaciones en sus redes.

El Abogado dijo que los más de 150 elementos de convicción que la Fiscalía presentó no son contundentes y no demuestran una obstrucción en la justicia. El recordó que Barrena no destituyó a Walter Macías. De hecho, se abstuvo en la votación.

Gallegos aludió a, incluso, una persecución sistemática judicial por parte de la Fiscalía.

¿En qué consiste el caso Independencia Judicial?

La investigación del caso Independencia Judicial empezó en el 2022, por el presunto cometimiento del delito de tráfico de influencias contra los exvocales del Consejo de la Judicatura.

La Fiscalía detalló que, luego del sorteo correspondiente, la competencia para tramitar la causa recayó en el juez Walter Macías Fernández, quien señaló la audiencia para el 4 de mayo de 2023.

No obstante, no se instaló, debido a que un día antes (el 3 de mayo), se presentó una demanda de recusación en su contra.

El 11 de mayo de 2023, los integrantes del pleno del Consejo de la Judicatura suspendieron de sus funciones al Juez, con amparo de informes técnicos y memorandos emitidos por sus subalternos. Esto pese a que la recusación fue rechazada.

El 8 de marzo de 2023 se presentó una denuncia administrativa en contra del juez Walter Macías, en el marco del denominado caso Las Torres. Esta por una presunta infracción al no haber informado al Presidente de la Corte Nacional la demanda de recusación en contra del juez Adrián Rojas (juez del Tribunal de dicha causa).

La Fiscalía recapituló que el Consejo de la Judicatura calificó a la denuncia administrativa como “infracción gravísima” y destituyó al juez Macías.

Según Terán, durante su defensa en el juicio político en la Asamblea, el pasado 1 de julio de 2024, Macías debería estar procesado por tráfico de influencias.