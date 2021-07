Presidente Lasso habló con Richard Carapaz tras obtener el oro olímpico en Tokio

Andrés García

La medalla de oro obtenida por Richard Carapaz en los Juegos Olímpicos de Tokio también generó reacciones en el Gobierno de Ecuador. El presidente de la República, Guillermo Lasso, difundió una conversación que sostuvo con el medallista olímpico, minutos después de alzarse con la victoria en la modalidad de ciclismo de ruta, este sábado 24 de julio del 2021.

“Sí, todos emocionados también acá en Ecuador, mirándote ganar esta medalla de oro Richard. Es para mi motivo de orgullo, de alegría como presidente del Ecuador felicitarte a nombre de todos los ecuatorianos”, le dijo al Mandatario a Carapaz.

El ciclista carchense seguía emocionado por su histórica victoria y dijo sentirse orgulloso de portar “el tricolor siempre”. El Jefe de Estado reiteró las felicitaciones para Carapaz, quien logró la segunda presea dorada olímpica para Ecuador, luego de 25 años.

Al finalizar su diálogo, el Mandatario le extendió una invitación para reunirse personalmente. “Muchas gracias, me alego mucho Richard, que estés bien y espero verte pronto personalmente”. Richard respondió: “Ok bueno, será un gusto”.

Carapaz, en una entrevista con el portal Okdiario, cuestionó la falta de apoyo al deporte ecuatoriano. “Para mí es especial, esto lo disfruto yo. He sido un deportista que ha salido sin el apoyo del país, nunca han creído en mí y este oro me pertenece a mí y a todos los que me apoyaron en su momento. Yo sé que todo el mundo querrá festejar esta medalla pero es para los que realmente me apoyaron. Al final nunca han creído en mí, sólo ciertas personas y ahora aquí estoy, disfrutando de un sueño que he cumplido. Hay que seguir dándole oportunidades a los deportistas que realmente lo merecen”, manifestó en un video que fue difundido por el medio.

¡Celebramos la victoria de @RichardCarapazM! Segunda medalla de oro para Ecuador en la historia de los Juegos Olímpicos. Una inspiración para toda la niñez y juventud.



Estos logros ponen en alto el nombre de nuestro país en el mundo.



QUÉ ORGULLO RICHARD. 💪🏼💪🏼💪🏼🇪🇨 pic.twitter.com/yleRT36Ga9 — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) July 24, 2021

El ministro de Deporte, Sebastián Palacios, quien también está en Tokio, se refirió a las declaraciones del medallista olímpico. “De acuerdo con Richard Carapaz. ¡Las cosas tienen que cambiar! Desde que llegamos estamos cerca de él. Si antes el deporte no era prioridad, ahora lo es. Si antes no tuvo apoyo, hoy estamos en el Ministerio de Deporte para cambiar las cosas y ser su mejor abasto!”, publicó el funcionario.

Lasso replicó el pronunciamiento de Palacios y ofreció brindar apoyo integral a los deportistas. “El cambio ya empezó en el Ministerio de Deporte. Es una prioridad acompañar a los deportistas ecuatorianos, en las victorias y en las derrotas. Estamos de acuerdo con Richard Carapaz y trabajando para brindar apoyo integral”.