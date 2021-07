Richard Carapaz criticó a las autoridades de Ecuador por no contar con un masajista para ganar el oro en los Juegos Olímpicos

Cuando Ecuador celebró la conquista de la primera medalla de oro en Juegos Olímpicos, en los 20 kilómetros marcha, con el cuencano Jefferson Pérez, en Atlanta 1996, Richard Carapaz apenas era un niño de tres años, y 25 años después ha sido el encargado de bañar nuevamente de oro a Ecuador. La ‘Locomotora del Carchi’ se emocionó con la conquista, pero también fue crítico con la organización del equipo ecuatoriano que lo acompañó en los Juegos Olímpicos de Tokio.

En una entrevista con el portal okdiario.com hizo una declaración contando pormenores de lo ocurrido en la prueba de ruta corrida en Tokio y donde terminó en el primer lugar alcanzando el oro. Se quejó porque no contaron con equipo completo. Hizo referencia a lo ocurrido en el Tour de Francia donde terminó en el tercer lugar y se subió al podio.

“Ha sido una cosa diferente. Teníamos pensado ganar el Tour pero es muy difícil, pero es algo muy difícil. Hemos venido aquí con Jonathan (Narváez), nos hemos tenido que buscar un masajista, hemos venido solos, nos hemos aprovechado de la gente de Ineos que estaba aquí. Pedíamos ayuda a la gente para esto y ellos son los que realmente nos han dado la mano cuando lo necesitan”, dijo Carapaz.

También se mostró duro y crítico al ser consultado sobre Ecuador como protagonista de su medalla. “Para mí es especial, esto lo disfruto yo. He sido un deportista que ha salido sin el apoyo del país, nunca han creído en mí y este oro me pertenece a mí y a todos los que me apoyaron en su momento. Yo sé que todo el mundo querrá festejar esta medalla pero es para los que realmente me apoyaron .Al final nunca han creído en mí, sólo ciertas personas y ahora aquí estoy, disfrutando de un sueño que he cumplido. Hay que seguir dándole oportunidades a los deportistas que realmente lo merecen”, manifestó en un video que fue difundido por el medio.

