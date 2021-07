Richard Carapaz y un mensaje luciendo la medalla de oro olímpica: ‘Es para quien realmente ha creído en mí’

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, que se proclamó campeón de ciclismo en ruta en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se pronunció en sus redes sociales emocionado por haberse bañado en oro. Carapaz llegó en solitario a la meta tras atacar a falta de 5,9 kilómetros del final al estadounidense Brandon McNulty, y estuvo acompañado en el podio por el belga Wout Van Aert, medalla de plata, y el esloveno Tadej Pogacar, bronce.

La medalla del ciclista de El Carmelo, en Carchi, Ecuador, es la tercera del deporte ecuatoriano en unos Juegos Olímpicos. Antes que él, sólo otro ecuatoriano había subido al podio olímpico: el atleta Jefferson Pérez, campeón de 20 km marcha en Atlanta96 y plata en Pekín 2008. Después de alcanzada la medalla y en la calma tras la premiación, puso un mensaje en sus redes sociales.

“Una poesía con versos aclamados por un pequeño pueblo. Este oro es para quien realmente ha creído en mí. También para mis hijos, esposa y mis padres. Los amo! Sepan seguro que los días más grandes se escriben con la misma tinta de olimpo. Gracias Ecuador“, escribió y comenzó a recibir miles de interacciones de sus seguidores que lo felicitaron por el nuevo logro en su carrera.

Carapaz estuvo junto a su familia en el cierre del Tour de Francia, el domingo 25 de julio. Allí apareció junto a sus hijos y su esposa viajó para acompañarlo en las etapas finales. El ciclista carchense espera reencontrarse con su familia lo más pronto para festejar la medalla de oro. Anunció que su deseo es correr la Vuelta a España, pero aún no ha sido confirmado por parte de su equipo Ineos.

Want to learn more about #Tokyo2020 men's road race winner Richard Carapaz?



See how he prepared for 2021 in this intimate look at his life in Ecuador and what drives his winning mentality in our short film 👇



Watch 📺> https://t.co/gKT6YJrCeM pic.twitter.com/xtYOuePwya