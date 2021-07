El ‘mijín’ Richard Carapaz recibe felicitaciones mundiales por el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio

¡Histórico! ¡Inmortal! Ecuador agradeció este sábado 24 de julio del 2021 al ciclista carchense Richard Carapaz el oro logrado en los Juegos Olímpicos de Tokio, la segunda presea dorada olímpica en la historia del país andino, después de la lograda por el marchista Jefferson Pérez en Atlanta en 1996.



“GRACIAS RICHARD! HISTÓRICO!!!!! ORGULLO ECUATORIANO!!!!”, escribió en su cuenta de Twitter el Ministro de Deporte, Sebastián Palacios. De su lado, el Ministerio apuntaba en su cuenta de esa red social: “ORO ORO ORO Gracias Richard Carapaz. Primera medalla dorada en ciclismo de ruta”. En la madrugada se fueron multiplicando las felicitaciones para Carapaz.



Y adjuntó una imagen de Carapaz bajo el gran titular: “Los sueños están para cumplirse”. De su lado, el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), se refirió en Twitter a la hazaña como “¡INMORTAL!”. “Vendrán más logros, se escribirán libros de tus hazañas, y pasarán los años y alguien hasta podría repetir el éxito en tu prueba preferida; pero nadie, absolutamente nadie, logrará quitarte la dicha de haber escrito con letras doradas una historia que te hizo INMORTAL”, añadió.



“Medalla de ORO para Ecuador en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 Richard Carapaz hace historia en el ciclismo de ruta…”, anota y recuerda que se convierte en el segundo medallista de oro ecuatoriano en unos Juegos Olímpicos.

Y anota que “A los 25 años Ecuador vuelve a tener una medalla olímpica de oro con este digno representante Richard Carapaz en la prueba de ciclismo de ruta”.



El Comité añadió: “Un grande Richard Carapaz, pasa de festejar el podio en el Tour de Francia a Campeón Olímpico”.

“PARA LA HISTORIA… LA LOCOMOTORA LLENó SUS VAGONES DE ORO… ¡¡¡GRANDE RICHARD!!!”, indicó en referencia a Carapaz, conocido como la “Locomotora del Carchi”, provincia andina de Ecuador donde nació el deportista.



El Comité Olímpico subraya que Carapaz “es de oro”, con lo que dio la segunda presea dorada para Ecuador, pero la tercera medalla olímpica en la historia del país, pues en 2008, Jefferson Pérez logró una de plata en Pekín.

En Japón, Carapaz atacó cuesta arriba a seis kilómetros de la meta y cruzó en solitario bajo el arco con un tiempo de 6h05:26.

Por detrás, el belga Wout Van Aert consiguió la medalla de plata al imponerse al esprint en el pequeño grupo perseguidor, y el bronce fue para el esloveno Tadej Pogacar, reciente vencedor del Tour de Francia.

La prueba olímpica de fondo se disputó sobre un recorrido de 234 kilómetros con salida en el parque de Musashinonomori y el circuito internacional de Fuji.

Las grandes cadenas internacionales se sumaron a las felicitaciones para el carchense que logró la tercera medalla olímpica en la historia del deporte ecuatoriano. Medios como El País, Marca, As, entre otros, destacaron en sus principales portadas el éxito del pedalista ecuatoriano logrado en los Juegos Oímpicos de Tokio este sábado 24 de julio del 2021.

El equipo de Richard Carapaz, Ineos, desde las redes sociales de la UCI y de otras organizaciones deportivas se multiplicaron los elogios para el ciclista ecuatoriano. En Ecuador los equipos de fútbol también compartieron nuevamente la alegría por el éxito del nacido en El Carmelo.

Childhood dream accomplished today for the Ecuadorian 🇪🇨 to claim the Men's Road Race #Olympics Title!#Tokyo2020 | #CyclingRoad pic.twitter.com/1GaoZDL4tO