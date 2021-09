Guadalupe Llori: ‘Afrontaremos el chantaje y las amenazas de consultas populares o muertes cruzadas’

Jorge González (I)

La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, participó este 11 de septiembre del 2021 en la sesión solemne por el Día de la República, que se desarrolló en Riobamba. En su discurso habló sobre la relación con el Gobierno Nacional y se pronunció sobre el anuncio de consulta popular para este año.

“Como presidenta del Parlamento busco que esta nueva Asamblea sea un verdadero escenario diverso, plural y unido de activa participación ciudadana, transparente y ético”, dijo al inicio de su intervención.

La legisladora reconoció que el Ecuador atraviesa una crisis, no solo sanitaria y económica, sino también política y ética. En esa línea, pidió estar atentos a los “intentos de desestabilización institucional”.

#DíaNacionalDeLaRepública I Hoy recordamos el nacimiento de nuestra república, recordamos el coraje y patriotismo de un pueblo. Rindo homenaje a la Primera Carta Constitucional de la República del Ecuador. pic.twitter.com/75ocGS6UmY — Guadalupe Llori (@GuadalupeLlori) September 11, 2021

Denunció una campaña ‘fake news’ en contra de figuras del Parlamento, por lo que la calificó de mentiras, engaños y patrañas.

“La gran minga por el Ecuador no puede detenerse por disputas políticas, por posiciones que ocasionan conflictos completamente innecesarios, debemos continuar consolidando la unidad y el trabajo mancomunado, el debate, el diálogo y los acuerdos, solo así podremos hacer frente a las consecuencias de los tiempos que vivimos”.

Llori aseguró que gracias al voto popular tiene la oportunidad de servir a la ciudadanía desde la Presidencia de la Asamblea. Sin embargo, dijo que no es “como los otros políticos” que la antecedieron en ese cargo.

#DíaNacionalDeLaRepública I #Riobamba, cuna de la legislatura y la democracia ecuatoriana. ¡La lucha por leyes para la vida digna de los más humildes, por el bienestar de todos y de todas, la lucha por la defensa de la Pachamama continúa! pic.twitter.com/TUGxrro4iD — Guadalupe Llori (@GuadalupeLlori) September 11, 2021

“Yo no soy como los anteriores presidentes de la Asamblea que con discursos vacíos decían preocuparse por el pueblo, pero cedían ante las presiones de los Gobiernos de turnos sin pensar en la gente que les dio su voto. Les aseguro que cumpliré con el sagrado deber de cuidar a todo el Ecuador y de hacer respetar nuestra democracia”.

En ese sentido, acotó que no quiere pugnas mezquinas, pero que no permitirá que se quiera silenciar a los ecuatorianos que respaldaron a los legisladores en las urnas. “No es la primera vez que el poder quiere anularme, pero no lo lograrán”.

Añadió: “Afrontaremos el chantaje y las amenazas de consultas populares o de muertes cruzadas, las presiones no nos impedirán trabajar por el pueblo, por su libertad y también por sus derechos”.

Te invitamos a observar la intervención de la presidenta @GuadalupeLlori, durante la sesión solemne por el #DíaDeLaRepública https://t.co/9wuLXnNn5l — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) September 11, 2021

Esta aseveración surge luego de que el presidente Guillermo Lasso anunciara, en el marco de los 100 días de su Gobierno, que este año se realizará “sí o sí” una consulta popular. También habló sobre la opción constitucional de muerte cruzada si es que sus planteamientos de leyes no son atendidos por el legislativo.

Llori precisó que serán intransigentes e inflexibles. “Dicen que la Asamblea tiene que responder de manera positiva a los planes del Gobierno Central, pero me pregunto qué es lo positivo, aprobar cosas sin debate, dar paso a leyes que benefician solo a los más poderosos, talvez pretenden que nos olvidemos del pueblo (…) no vamos a ceder, hay luchas que no se pueden abandonar”.

Finalmente, la Presidenta de la Asamblea aseguró que el Parlamento trabaja en su agenda y ratificó que lucharán contra la corrupción “venga de donde venga”.