Postulantes para Superintendencia de Bancos niegan injerencia en proceso de designación

Karina Sotalín (I)

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) sesiona este 2 de diciembre del 2022 para escuchar planes de trabajo de los postulantes a la Superintendencia de Bancos. Los candidatos aseguraron que no han sido objeto de injerencias en el proceso y destacaron que hubo transparencia.

Felipe Cabezas-Klaere, Rosa Herrera Delgado y Roberto Romero Von Buchwald son los postulantes de la terna enviada por el Ejecutivo. Ninguno recibió impugnaciones y este viernes acudieron a exponer sus planes de trabajo, que serían aplicables en caso de que alguno de ellos sea designado como titular.

El primer postulante que presentó su explicación oral fue Cabezas-Klaere. Al final de su presentación y luego de varias preguntas de los consejeros, el presidente Hernán Ulloa le hizo una consulta con el objeto “de blindar el procedimiento”. Le pidió que declare si tiene alguna queja sobre el Cpccs, si notó alguna “semilla de falta de transparencia” o si algún consejero se le acercó a hacerle alguna propuesta.

El postulante indicó que desde que recibió la invitación para formar parte de la terna no tuvo oportunidad de conocer a los consejeros, pero seguía su trabajo. “He podido evidenciar la transparencia con la que han actuado para la selección de autoridades. No he recibido algún tipo de presión, interferencia, injerencia o comentario por parte de algún miembro del Pleno”, señaló.

La misma pregunta le hizo Ulloa a la postulante Herrera porque no hay intereses personales detrás del proceso, según el funcionario. Herrera respondió que a partir de su nominación a la terna ha visto que se sigue un procedimiento acorde a la reglamentación. “No he tenido ninguna injerencia o acto que pueda decir que no ha sido transparente, más bien lo contrario”, recalcó.

El tercer postulante, Roberto Romero Von Buchwald, incluso felicitó al Cpccs por su trabajo, destacó que observó honestidad y rectitud. “Me siento agradecido y contento de poder participar en un evento tan transparente y profesional en beneficio de todos los ecuatorianos”, expresó.

Pleno sin minoría

Antes de iniciar con la sesión extraordinaria 50, el presidente Ulloa hizo una aclaración. Especificó que “las actividades de este Cpccs, en la designación de esta autoridad, se da en torno a una decisión judicial mediante una acción de protección que ordenó al Consejo requerir una nueva terna y designar de esa terna a una nueva autoridad”. Esto dado que la anterior designación de Raúl González, realizada el 20 de julio, quedó sin efecto.

La sesión se desarrolla con la presencia de los cuatro consejeros de mayoría: Ulloa, Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo. Los otros tres consejeros de minoría no acudieron a la plenaria.

Planteamientos sobre riesgos para usuarios

Entre las preguntas de la ciudadanía para los postulantes estuvo el tema de qué hará el nuevo Superintendente para ayudar a los ciudadanos que se encuentran en el sistema financiero con una mala calificación.

Cabezas dijo que la Superintendencia no puede quedarse de brazos cruzados ante esa situación, pues estigmatizar a los usuarios que no han podido cumplir sus obligaciones crediticias acudirán a un mercado informal, como los usureros y extorsiones. Promover una normativa que permita a los morosos rehabilitarse en el sistema financiero, que no será una tarea fácil, refirió.

A Herrera se le preguntó sobre un plan para evitar la captación ilegal de dinero, como en el caso Don Naza. Dijo que lo primero es que los ciudadanos deben tener educación financiera para evitar caer en ofertas financieras con utilidades grandes porque el riesgo es no recuperar el dinero invertido.

El último candidato enfatizó en la importancia de considerar los impactos por los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogos porque existen ciertos compromisos. Advirtió que se tendrá observar ver los cumplimientos, analizar los impactos y los riesgos en el sector financiero.

La sesión continuaba hasta las 14:48de este viernes 2 de diciembre con la exposición del último postulante. Ulloa consideró que en esta ocasión los postulantes no fueron un “relleno” de la terna. Aún no se tomaba una decisión para la designación.

