Disputa entre vocales censurados y Asamblea se aviva con dos sesiones 

Daniel Romero (I)

Este domingo 27 de noviembre del 2022, las dos entidades en abierta disputa tras un juicio político, sesionarán cada una para tratar el futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Por un lado, la Asamblea intentará nuevamente posesionar a los reemplazos de los cuatros vocales censurados el 18 de noviembre pasado. Esto ocurre después de que el jueves pasado, tres no asistieran y uno, el representante de los Pueblos y Nacionalidades, renunciara al cargo.

Del otro lado está el mismo Cpccs comandado por la mayoría censurada. Hay que recordar que el jueves pasado reasumieron sus funciones después de una medida cautelar otorgada a su favor. Para las 17:00 de hoy, el presidente del organismo, Hernán Ulloa, convocó a sesión para analizar las actuaciones del presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela.

La Asamblea

La sesión del Pleno está convocada para las 19:00 de este domingo 27. El Legislativo optó por convocar a los cuatro siguientes en la lista enviada por el Consejo Nacional Electoral (CNE). El jueves pasado, no asistieron Carlos Figueroa, Karina Ponce y Mónica Moreira. Jaime Chugchilán, quien tiene una orden de detención, renunció al cargo.

Figueroa, en su cuenta de Twitter, escribió: “Está claro que arman una tramoya para conseguir un cuarto voto que les permita tener mayoría en el Cpccs y para esto no reparan en acciones ilegales”. Añadió que no ha renunciado al cargo y que, por lo tanto, no pueden posesionar a otra persona.

Pero esto no es todo. En la lista de convocados para la posesión consta Joba Fon Fay, quien fue parte de la lista para las votaciones en 2019 y, en orden de sucesión, se ubica después de Gina Aguilar, otra de las suplentes que intentará posesionar el Legislativo. Sin embargo, Fon Fay falleció un año atrás.

El Cpccs

La mayoría censurada tratará dos puntos en el orden del día de esta tarde. El primero es analizar la actuación del presidente de la Asamblea. En la convocatoria se señala que el tema está relacionado con el incumplimiento de la decisión constitucional sobre la suspensión de los efectos de la censura.

Sin embargo, también tratarán un segundo punto sobre la actuación de los vocales de minoría Juan Javier Dávalos, Sofía Almeida y David Rosero. El texto dice que el análisis tiene que ver con “las disposiciones administrativas ordenadas desde sus despachos”. Se prevé una resolución al respecto.

En medio de esta disputa, el Cpccs continúa con los procesos de designación de autoridades. El más importante, que tiene que ver con el Contralor, ya tiene una lista de 117 postulantes. Las últimas decisiones al respecto las ha tomada la mayoría ya censurada.

