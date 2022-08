Personajes de farándula para elecciones: ¿Por qué aparecen como precandidatos?

Imagen referencial. Expertos explican las razones por las que las organizaciones políticas respaldan figuras de la farándula o con ideologías diferentes. Foto: Archivo/EL COMERCIO

Karina Sotalin Redactor (I)

Desde el próximo 22 de agosto de 2022 se inicia la etapa de inscripción de candidaturas en el Consejo Nacional Electoral (CNE), por lo que las organizaciones políticas ya presentan sus precandidatos para las distintas dignidades seccionales. Algunos no provienen precisamente de ámbitos políticos. Expertos analizan este jueves 4 de agosto de 2022 las razones

Centro Democrático (CD) respalda a Héctor Vanegas, actual concejal de Guayaquil, para la Prefectura del Guayas. El jurista actuó en casos como el de la muerte de la cantante Sharon. La organización política afín al correísmo también apuesta por la expresentadora de televisión Carla Sala, que encabeza la lista de concejales por el distrito 1, en Guayaquil. José Delgado, periodista de crónica roja, lidera la lista del distrito 2.

En Quito, el exalcalde Jorge Yunda vuelve a candidatizarse por la alianza Juntos por la Gente, que integra a Pachakutik, Pueblo Igualdad Democracia (PID) y Mover (antes Alianza PAIS). El empresario está procesado por el presunto peculado. Antes de llegar a la función pública en 2019, se desempeñaba como locutor de radio.

En elecciones pasadas, como la del 2016, el partido Adelante Ecuatoriano Adelante (AEA) de Álvaro Noboa presentó como candidatos a legisladores a figuras de programas de televisión, el reality 'Calle 7' y 'Combate'.

📍 IMPORTANTE



Mañana, viernes 5⃣ de agosto, concluye el plazo para que las organizaciones políticas realicen sus 🗳️ #EleccionesPrimariasEc.



Conforme la normativa vigente, todos los candidatos de las #Elecciones2023Ec deben provenir de procesos de democracia interna. pic.twitter.com/TZNk4H69pV — cnegobec (@cnegobec) August 4, 2022

Figuras públicas se preanuncian

El analista político Pedro Donoso dice que no solo las organizaciones son las que buscan personajes públicos, sino que, “muchas veces, son esas figuras las que preanuncian sus precandidaturas y después van a salir a buscar cuál es el movimiento o partido político que les auspicia”. Eso “es grave”, resalta al resumir que Ecuador es un país de candidatos sin partidos ni ideología y de partidos sin candidatos.

Medardo Oleas, consultor político y exvicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, también cuestiona el hecho de que hay precandidatos que se lanzan “a efectos de que cualquier partido les acojan”. Refiere el caso de Pedro Freile, quien anunció su intención hace varios días y apenas el 3 de agosto fue formalizado por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) para la Alcaldía de Quito.

Ahorro, temor por desaparecer, entre las razones

Si las organizaciones políticas son las que ofertan una “plaza”, lo que buscan es lograr una victoria electoral, pero esas figuras no necesariamente logran captar al electorado, aunque en otros casos sí, señala Donoso. Ejemplifica a Orlando Núñez, músico ecuatoriano que llegó al Concejo de Quito en 2019, y a Bernardo Abad, quien se desempeñó como presentador de noticias antes de ser edil de la capital.

Con la visibilidad que tienen figuras de ese tipo, las organizaciones se ahorran el proceso de dar a conocer sus candidaturas, eso es una debilidad del sistema democrático, agrega. Para el analista, el Código de la Democracia debe reformarse para que los candidatos tengan por lo menos tres años de militancia en las organizaciones y así los nombres salgan de las mismas filas. “Lo que necesita este país son políticos formados y entendidos”, considera.

Oleas sostiene que hay movimientos que no crecieron, no tienen cuadros ni cumplen principios como diseñar políticas públicas. Por tanto, “no saben qué hacer en una época de elecciones y recurren a lo más fácil, prestar (la organización) para que otras ansiosas de ser candidatos participen”.

Explica que hay otro punto: “Partido o movimiento político que no presente candidatos en dos elecciones pluripersonales consecutivas y no obtenga por lo menos el 5% de la votación, desaparece. Si no tiene ese 5%, tiene que presentar un número de alcaldes y concejales. Es por eso que se activan y comienzan a hacer alianzas, buscando sobrevivir”.

#Elecciones2023Ec | Cada organización política realizará la proclamación de sus candidaturas designadas a través de #EleccionesPrimariasEc y la o el candidato deberá aceptar su nominación ante un delegado del CNE, en unidad de acto.



Infórmate: https://t.co/y2dftaNAda pic.twitter.com/7r4t97nJ59 — cnegobec (@cnegobec) August 3, 2022

Alianzas con rivales

En Ecuador, el Reglamento del CNE establece incentivos para que formen alianzas con el fin de evitar mayor cantidad de candidatos. Pero esto puede ser utilizado para no desaparecer de la palestra política “y ese defecto legal provoca que existan miles de candidatos”, a decir de Oleas.

La relación ideológica no solo debe ser entre el candidato y la organización sino entre las organizaciones. “Se unen contradiciendo sus propios idearios para lograr una candidatura en una provincia, pero se están disputando encarnizadamente otra candidatura en otra ciudad”, critica Donoso.

Estima que no hay ninguna organización política que sea fiel a su construcción identitaria e ideológica. No obstante, está a favor de la diversidad, mientras más candidatos haya, la ciudadanía tiene para escoger, dice.

Oleas agrega que la ciudadanía tiene la obligación de analizar al candidato y conocer su plan de trabajo para darle su voto.