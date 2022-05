Pedido de revocatoria contra Lasso, mera amenaza

Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, saluda a simpatizantes tras presentar su Informe a la Nación, el 24 de mayo. Foto: José Jácome/ EFE

Blanca Moncada

Dos abogados, Pedro Granja y Joselito Argüello, han entregado esta semana, en el Consejo Nacional Electoral (CNE), la solicitud de formularios para la revocatoria del mandato del presidente, Guillermo Lasso. Aducen un supuesto incumplimiento de su plan de gobierno, y a su vicepresidente, Alfredo Borrero, por haber firmado dicha agenda.

No es la primera vez que desde la ciudadanía -y la política- se busca la revocatoria de un Primer Mandatario. Desde el correísmo, pasando por Lenín Moreno y ahora con Lasso, se ha recurrido a esa herramienta; ha devenido de las inconformidades hacia el Ejecutivo, pero no ha pasado de ser amenaza. No se ha concentrado por falta de cumplimiento de requisitos.

Modesto Apolo, abogado, experto en derecho administrativo y quien abanderó junto con el presentador Carlos Vera un proceso de estos en tiempos de Rafael Correa (2010), no tuvo éxito. Recuerda que les pusieron trabas hasta por el tamaño de las hojas; a medida que el trámite avanzaba, de hecho, hubo cambios en el reglamento para la recolección de firmas. Finalmente, el trámite se archivó.

En ‘Revocatoria de Mandato en Ecuador: avances y retrocesos’, de 2018, la doctora en Ciencia Política María Laura Eberhardt, explica que, aunque la revocatoria existe en la Constitución desde 1998 no es hasta 2008 cuando se amplía su alcance al Primer Mandatario. Además, desde 2011 hubo modificaciones que ponen en duda la verdadera utilidad de la herramienta.

Por ejemplo, en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, de 2010, se reglamenta la revocatoria con tramitología muy puntual sobre firmas y procesos. Entre otros puntos, se requiere el 25% de respaldos para las circunscripciones de hasta 5 000 electores y el 10% para las circunscripciones de más de 300 000 electores. Además, la Ley Orgánica Electoral (2009) contempla la entrega de estas firmas (1,9 millones, que representan el 15% del padrón electoral, de acuerdo con la Constitución).

El constitucionalista André Benavides ratifica que ahora mismo los mecanismos que se tienen para llevar a cabo una revocatoria tienen dificultades. “No solo por la complejidad que representa el completar casi dos millones de firmas, sin presupuesto, sino porque los formularios, de acceder el CNE a entregarlos, tienen una validez de apenas seis meses”.

Además de Vera y Apolo, Marcelo Larrea también intentó iniciar la revocatoria contra Correa, pero el CNE negó la solicitud. En la anterior administración, la hermana del exmandatario, Pierina Correa, también anunció la iniciativa, pero contra Moreno. Tampoco tuvo éxito. Granja no es el único que quiere quitar del poder a Lasso. También tuvo intenciones de presentar un proceso de revocatoria el catedrático Omar Maluk.

Los formularios

Joselito Argüello asegura que el documento con la fundamentación de por qué Lasso ha incumplido su mandato, entregado el miércoles pasado al CNE, es completo y no hay manera de que sea refutado. “Hemos hecho una revisión del plan; de 89 promesas, apenas se han cumplido 4: debe en salud, en educación, en los requerimientos más básicos de la igualdad social”.

Para el politólogo Daniel Molina, “las incidencias políticas dentro del CNE influyen en la toma de decisiones del Consejo”, cuyos miembros dan vía o frenan por completo un proceso de este tipo.

El CNE tiene 15 días para responder a Granja y compañía.

Antecedentes

Marcelo Larrea

Excandidato presidencial

En mayo de 2015, el excandidato presidencial por Democracia Sí, Marcelo Larrea, inició un proceso de revocatoria contra Rafael Correa. Esa no fue aceptada por supuestamente estar incompleta, de acuerdo al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Varias organizaciones sociales apoyaron la causa.

Galo Valarezo

Colectivo de emigrantes

En febrero de 2019, los ecuatorianos Galo Valarezo, Edgar Villavicencio y Neyma McElhaney, en representación de diferentes colectivos de emigrantes en Estados Unidos, Canadá y Europa, presentaron un pedido de revocatoria contra Lenín Moreno. Fue inadmitido por el CNE. Los apoyaba el correísmo.

Pierina Correa

Asambleísta Nacional

En marzo de 2019, Pierina Correa, hermana del expresidente Rafael Correa y una de las líderes militante del entonces Compromiso Social (ahora Revolución Ciudadana), presenta cinco ejes para la revocatoria del entonces presidente Lenín Moreno. Tampoco avanzó el trámite, que tenía cinco ejes.

Francisco Loor

Pastor

En julio de 2019, el Consejo de Resistencia Fe, Vida y Familia intentó empezar el trámite de revocatoria a Lenín Moreno. El pastor Francisco Loor lideró la iniciativa por estar en contra del matrimonio igualitario; consideró inconstitucional la resolución. Llamaron a marchas. El trámite tampoco tuvo éxito.

Pedro Granja

Abogado

Mayo 2022, Pedro Granja y Joselito Argüello, abogados, presentan la solicitud de formularios para un nuevo proceso de revocatoria. Se incluye un documento con la fundamentación argumentativa de por qué el presidente Guillermo Lasso ha incumplido su agenda presidencial. El CNE responderá en 15 días