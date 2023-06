Exministro Patricio Carrillo inscribe su candidatura pese a censura de Asamblea

Roger Vélez. Redactor (I)

El exministro del Interior, Patricio Carrillo, busca participar como candidato a la Asamblea en las elecciones anticipadas del 20 de agosto por el movimiento Construye. A pesar de que fue censurado por este poder del Estado hace cuatro meses.

La censura implica para un exfuncionario que no podrá volver a ejercer cargo público por dos años, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa. No obstante, Carrillo mencionó que esto no le impide participar de la contienda electoral.

"Yo no estoy optando por un cargo público, yo estoy presentando una candidatura, he aceptado para una elección popular. Y es el pueblo ecuatoriano el que tendrá que decidir y no una Asamblea absolutamente deslegitimada", sostuvo.

Carrillo insistió en que "la ley no prohíbe ser candidato, un cargo de elección popular". Aseguró que estará "peleando la decisión del pueblo ecuatoriano".

El exfuncionario del Gobierno de Guillermo Guillermo enfrentó cuatro pedidos de juicio político del correísmo, Pachakutik y la Izquierda Democrática (ID) en la extinta Asamblea. Fue censurado por la inseguridad y por su desempeño en las violentas protestas de octubre 2019 y de junio 2022.

"No estamos de acuerdo con las narrativas y relatos que han creado, justamente, para silenciar voces que ellos saben que eran contrarias a toda esa agenda de impunidad (...) creada por personajes perversos de la política nacional", enfatizó.

Precedente

Carrillo no es el primer exfuncionario censurado por la Asamblea que incursiona como candidato. Los correístas Victoria Desintonio y Walter Gómez llegaron al Parlamento en el periodo que terminó con la muerte cruzada, a pesar de que fueron censurados y destituidos del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).

El movimiento Construye también impulsa la candidatura del exasambleísta Fernando Villavicencio y de la activista Andrea González. Ambos acudieron al Consejo Nacional Electoral (CNE) para aceptar su candidatura.

Villavicencio llamó a la presidenta del CNE, Diana Atamaint, para que las Fuerzas Armadas "apoyen al control y seguridad del proceso electoral.

Más noticias en:

Visita nuestros portales: