‘A Pablo Celi lo conocí en la cárcel, nunca afuera’, dice Daniel Salcedo

Roger Vélez (I)

Por videoconferencia y desde la cárcel 4 de Quito. Así compareció Daniel Salcedo, procesado por corrupción, ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, en el trámite del pedido de juicio político que enfrenta el excontralor, Pablo Celi.

Salcedo debió responder a varias preguntas de los comisionados sobre un contrato por USD 1,15 millones suscrito hace cuatro años entre HDC Producciones, la empresa que dirigía, con la Contraloría para asuntos comunicacionales.

Durante su comparecencia, en la que se lo vio con una mascarilla puesta y custodiado por un guardia penitenciario, negó haber tenido algún contacto con Celi antes de que el exfuncionario llegara detenido a la Cárcel 4 por supuesta delincuencia organizada.

#Asamblea | Daniel Salcedo comparece en proceso político a Pablo Celi, por contrato de USD 1,15 millones adjudicado por la Contraloría a una de sus empresas. Asegura ante la Comisión de Fiscalización que a Celi lo conoció en la cárcel



Vía: @rgrvelez pic.twitter.com/i0FDFj7TVJ — El Comercio (@elcomerciocom) July 19, 2021

“Aquí lo conocí como a cualquier otro tipo de PPL, nunca fuera de la cárcel. Ustedes habrán podido recibir todas mis llamadas telefónicas, no existe el número de él, no existe ningún tipo de comunicación hacia él”, dijo.

Salcedo aseguró que no contaba con pormenores del contrato y que no tenía contactos dentro de la Contraloría para que su empresa fuera invitada a participar mediante régimen especial.

“HDC Producciones tiene muchos clientes, no recuerdo exactamente el contrato, no me ha llegado información sobre eso. soy el representante legal de la compañía y a su vez se maneja con diferentes tipos de organigramas a nivel empresarial, por lo cual no podría aportar”, insistió.

Sin embargo, reconoció que antes de firmar este contrato su empresa había sido objeto de una glosa por parte de la Contraloría por la organización de eventos de la Gobernación del Guayas en 2016.

“¿Cómo se enteró de este contrato?”, le preguntó Juan Cristóbal Llloret, asambleísta interpelante de Celi. “Yo personalmente no me enteré, me comunicaron que había la posibilidad de poder participar, presentamos nuestra propuesta”, insistió.

Además, negó que su empresa haya tenido alguna relación con Abdalá Bucaram Pulley, pese a que la asambleísta Ana Belén Cordero refirió que en un contrato constaba como uno de los contactos.

La Comisión también recibió la comparecencia de Darwin Moreno, funcionario de la Contraloría General del Estado, quien aseguró que no conocía que HDC Producciones tenía una glosa confirmada al momento de la contratación.

Moreno aseguró que se cumplieron con todas las fases previstas en el proceso de contratación y que la unidad responsable de la elaboración de los términos de referencia es la coordinación requirente, en este caso, la de Comunicación Institucional. El funcionario precisó que su participación fue de carácter administrativo.

Lloret dijo que llama la atención que un contrato por USD 1.5 millones se aprobara con la participación de una oferta única y en tan solo seis días, sin considerar el cumplimiento de algunos requisitos, entre ellos, el relativo a la experiencia que debían acreditar las empresas participantes.

Representantes de otras empresas que participaron del concurso y la exdirectora del Servicio de Contratación Pública no concurrieron a la Comisión, en el segundo día de las comparecencias por el proceso de juicio político contra Celi.