Oficialismo y bloque ID votarán en contra de nuevas vicepresidencias en Asamblea

Roger Vélez. Redactor (I)

La elección de los nuevos vicepresidentes de la Asamblea, en función de una mayoría de oposición, no tendrá los votos ni de la oficialista Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) ni del bloque de los asambleístas orgánicos de la Izquierda Democrática (ID).

Las agrupaciones políticas de minoría marcaron su posición este miércoles 20 de julio, tras conocer las candidaturas de Marcela Holguín (Unes) para la primera vicepresidencia y de Darwin Pereira, de los rebeldes de Pachakutik, para la segunda vicepresidencia.

“Votaremos en contra de cualquiera de las mociones que se presenten. Toda vez que nosotros no hemos participado de ese esquema que se planificó desde hace meses para poder retirar dos autoridades del Consejo de Administración Legislativa”, dijo Nathalie Arias, del bloque oficialista.

Arias responsabilizó a la nueva mayoría compuesta por el correísmo, el Partido Social Cristiano (PSC), los autodenominados rebeldes de Pachakutik y disidentes de la ID, de haber “fabricado” estas vacantes con la remoción ilegal, a su juicio, de Guadalupe Llori (PK) como presidenta y Yeseña Guamaní (ID) como segunda vicepresidenta.

El cargo de la primera vicepresidencia quedó vacante desde el 31 de mayo, cuando Virgilio Saquicela (ind.) asumió el puesto de Llori. Saquicela fue expulsado del BAN en abril pasado, en medio de las pugnas por el control de la Asamblea.

Asimismo, el jefe de bloque de la ID, Marlon Cadena, manifestó que no se prestarán para apoyar a quienes “sacaron arbitrariamente, en un acto atroz”, a su coidearia Yeseña Guamaní, de la segunda vicepresidencia de la Asamblea.

“Nosotros no nos vamos a prestar a eso. No creemos que esto es: quítate de aquí para poner a tal persona. Hemos visto que ha sido un acto injusto, toda la ciudadanía lo sabe, entonces no podemos prestarnos para ese cambio, solamente de conveniencias políticas”, señaló Cadena.

El legislador, sin embargo, reconoció que la ID atraviesa un momento sensible, tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de reconocer a Enrique Chávez como presidente encargado de la organización política, en lugar de Guillermo Herrera.

Pugnas internas

Cadena agregó que una reunificación de la bancada no será posible bajo presiones o amenazas de los asambleístas que fueron separados por indisciplina y que promovieron la remoción de Guamaní, junto al correísmo y el PSC.

Alejandro Jaramillo, líder de los asambleístas disidentes de la ID, aclaró que su organización no ha renunciado a buscar la segunda vicepresidencia de la Asamblea, y que mantienen a Lucía Placencia, Rocío Guanoluisa y Johanna Moreira como sus opciones.

En Pachakutik todavía no hay una postura de bancada, según indicaron la subcoordinadora, Sofía Sánchez, y el asambleísta José Chimbo. “Hay la decisión del consejo político de llamar a la unidad, en ese sentido vamos a apoyar si hay una posición colectiva”, insistió Chimbo.

Junto con el oficialismo, la ID y Pachakutik formaron parte de la mayoría que el 14 de mayo del 2021 designó autoridades para la Directiva de la Asamblea y sus comisiones, pero que se erosionó por pugnas internas.