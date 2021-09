‘Octubre vuelve’ se escuchó en el cierre de la marcha convocada por el FUT

La marcha se desarrolló de manera pacífica y no hubo altercados con la Policía Nacional. Foto: EL COMERCIO

La marcha convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) llegó sin contratiempos a la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico de Quito.



A la movilización, que se efectuó la tarde de este miércoles 15 de septiembre del 2021, se sumó una comitiva de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), liderada por Leonidas Iza. También estuvieron otros representantes del movimiento indígena, como el legislador Salvador Quishpe, de Pachakutik.

Al cierre de la caminata, los dirigentes utilizaron un megáfono para dirigirse a los asistentes. Ahí, Leonidas Iza propuso realizar una asamblea con sindicatos, trabajadores, gremios y agricultores para definir una fecha para un próximo paro nacional. “Determinemos la fecha finalmente para cuando vamos a ponernos de pie en este país”, dijo Iza, eufórico.

El dirigente pidió al Gobierno que no se utilice “el pretexto del diálogo” únicamente para disuadir. “El diálogo por parte del pueblo está abierto, pero por favor que sea para resolver problemas, no para disuadir luchas. Y si es que no es así, nos ponemos de pie y sostenemos la lucha unitaria”, apuntó. Durante su intervención se coreó reiteradamente “octubre vuelve” y el propio Iza dijo “nuevo octubre vuelve, compañeras y compañeros”.

José Villavicencio, dirigente del FUT, también anticipó que en aproximadamente un mes se conmemorarán dos años de las violentas jornadas de octubre del 2019, que terminó con la derogatoria del Decreto Ejecutivo 883, que eliminaba el subsidio a los combustibles.

Durante la jornada, Ángel Sánchez, presidente del FUT, confirmó que la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, los invitó a un diálogo preliminar, previsto para el jueves 16 de septiembre. Aunque aseguró que la cita aún no se oficializa.

Las principales demandas del FUT son la eliminación del sistema de bandas para fijar el precio de los combustibles, la declaratoria de inconstitucionalidad de la denominada Ley Humanitaria, el cumplimiento de la deuda que el Gobierno mantiene con el IESS y el rechazo al acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

También mostraron su oposición al proyecto Creando Oportunidades, que plantea el Gobierno para reducir el desempleo que afecta a 7 de cada 10 ecuatorianos.