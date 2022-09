Movimiento indígena analiza avance de las mésas de diálogo con el Gobierno

Los dirigentes del movimiento indígena ofrecieron una rueda de prensa en la que analizaron los resultados de cuatro mesas técnicas de diálogo con el Gobierno Nacional. Foto: Captura de pantalla.

Orlando Silva (I)

El movimiento indígena se pronunció sobre el avance de los acuerdos establecidos en las cuatro mesas técnicas del diálogo que mantiene con el Gobierno Nacional. El evento se llevó a cabo este martes, 13 de septiembre de 2022, en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.

Gary Espinoza, presidente de la Fenocin, mencionó que las organizaciones indígenas tienen la voluntad de dialogar y que están abiertos a las negociaciones con el fin de llegar a acuerdos por el bienestar del Ecuador. También indicó que las mesas tienen algunos avances en torno a las cuatro temáticas que se cerraron el viernes 9 de septiembre.

“Tenemos grandes preocupaciones de que no hay cumplimiento en la primera mesa sobre banca pública y privada; hasta ahora no se cumplen los acuerdos. Por lo tanto, ponemos en alerta a la ciudadanía, ya ha pasado un mes y no se ha ejecutado”, explicó Espinoza.

Mesa de focalización del subsidio a los combustibles

Por su parte el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, indicó que la mesa de focalización del subsidio a los combustibles aún está abierta y se tiene como resultado parcial un acuerdo con el Gobierno sobre mantener el subsidio de manera general y excluir a los que más tienen.

En este sentido puntualizó que no se deben liberar los precios de las gasolinas actuales ni futuras.

Además, dio a conocer que se realizará una valoración a los vehículos que superen los USD 40 000 en su avalú anual, también se excluyen a las personas que tienen vehículos de hasta 2.2 centímetros cúbicos en autos, en moto hasta 250 centímetros cúbicos, en jeep hasta 2 000 centímetro cúbicos y en camionetas hasta 3 000 centímetro cúbicos.

El dirigente también indicó que en el tema del transporte pesado "aún no hay un acuerdo y tampoco hay una definición del cupo que tendría que ser subsidiado".

Mesa de alivio financiero

Sobre el alivio financiero hay una resolución que no se está dando cumplimiento según Iza. Por ello, las organizaciones piden un seguimiento en el que deberán estar involucradas las dos partes para evidenciar, con números, los beneficios y que la gente pueda realizar su valoración.

"Debe el Gobierno Nacional, garantizar y presentar el mecanizmo de seguimiento en el que deben estar participando las diferentes organizaciones", explicó.

Mesa de control de precios

En la tercera mesa de control de precios la propuesta del movimiento indígena fue que de los 359 productos que constan en la canasta, se ha dicho que se debe priorizar en 44 productos. El dirigente de la Conaie menciona que es importante tener una tabla de control, pero el Gobierno no quiere tener la tabla referencial.

Los puntos que se avanzaron son que debe haber una reforma al acuerdo ministerial 069. También el Gobierno incrementará los operativos para frenar el control de los productos de contrabando y de igual forma se controlará el precio del gas para las personas que lo distribuyen.

“En el tema de fomento productivo se ha dicho que parcialmente se crearán mecanismos para inversiones agroecológicas. Vamos a intentar tener una política que compense a este sector, porque de manera general de lo que hemos pedido no hay resultados”, mencionó Iza.

