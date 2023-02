Mayoría de Asamblea ve insuficientes los cambios en Gobierno de Guillermo Lasso

La sala de sesiones de la Asamblea que se apresta a una nueva vacancia. Foto: Asamblea

Roger Vélez. Redactor (I)

Los primeros cambios en el Gabinete de Gobierno de Guillermo Lasso, tras las elecciones seccionales, generaron reacciones en la Asamblea este jueves 9 de febrero de 2023. La mayoría de bancadas los catalogó de insuficientes para generar condiciones para un diálogo entre los dos poderes.

El Partido Social Cristiano (PSC) emitió un comunicado. Lo hizo poco después de que se confirmó que Henry Cucalón, exintegrante de esta bancada, asumirá el Ministerio de Gobierno en reemplazo de Francisco Jiménez, quien renunció tras el revés electoral del oficialismo.

La organización política precisó que “no tiene ninguna responsabilidad en su designación”, y aclaró que Cucalón “ya no pertenece a las filas del PSC ni de Madera de Guerrero”.

El presidente nacional de la lista 6, Alfredo Serrano; el coordinador de la bancada, Esteban Torres; y Josué Sánchez, director provincial de Madera de Guerrero, suscribieron el comunicado. A su vez, se ratificaron en que no dialogarán ni participarán de ningún acuerdo nacional con el Gobierno, incluido Cucalón.

Desconfianza de asmbleístas con el Gobierno

Las asambleístas del correísmo Gisela Garzón y Pamela Aguirre, la bancada más numerosa, también anticiparon que, a pesar de los cambios en el Gabinete de Ministros, la Revolución Ciudadana no dialogará con Lasso.

Garzón resaltó que Cucalón “fue un legislador destacado, un opositor decente, pero de allí tiene una carga muy pesada que llevar en sus espaldas, porque se trata de un Gobierno desacreditado, ya no solo en lo que dicen las encuestas, las fuerzas políticas, sino para la gente en las urnas”.

Aguirre mencionó que cuando arrancó este Gobierno su organización reconoció el triunfo de Lasso y ofreció su respaldo para que le vaya bien al país, pero que la respuesta del Mandatario fue que parte de su plan era acabar con el correísmo.

“Ahora sí ya no somos narcotraficantes, ya no somos corruptos, ya no somos los que destruimos el país, y ahora sí quiere sentarse a dialogar”, increpó. “No sería un diálogo sincero, un diálogo genuino”.

Apuntó que “el Gobierno cavó su propia tumba” con la desatención a los sectores de salud y educación. “Nosotros hemos puesto nuestros cargos a disposición, que el Presidente llame a muerte cruzada, si es necesario”, acotó.

Cambios insuficientes para la política nacional

Sofía Sánchez, subcoordinadora de bancada de Pachakutik, señaló que son “cambios tardíos”. Agregó que también deben darse en las carteras de salud o educación, e incluso en la cúpula de la Policía y Fuerzas Armadas.

“Hay que analizar los cambios que se vayan a dar con estas nuevas autoridades, si son cambios profundos y posterior a eso analizar si es que sería prudente este acuerdo por el bien del país”, expresó.

Añadió que “el Gobierno ha tenido una reacción completamente tardía a lo que el pueblo ecuatoriano ha venido reclamando durante algunos meses. Son cambios necesarios, pero no son lo suficiente para poder solucionar los problemas que hoy tiene el país”, insistió.

Alejandro Jaramillo, asambleísta y presidente provincial de la Izquierda Democrática (ID), sostuvo que el diálogo es el único camino para que el país se pueda desarrollar. Sin embargo, puntualizó que “el Presidente de la República tiene que salirse de su burbuja”.

“Ya basta de tener a esos asesores que solo le hablan al oído y decir que todas las cosas están bien”, remarcó.

Oficialismo rechaza politiquería

Guido Chiriboga, asambleísta y presidente del movimiento Creo, rechazó que haya voces "que quieran con la politiquería mezclar la estabilidad del Estado". Enfatizó que el Presidente fue electo para cuatro años y que tomará las medidas adecuadas, tras los resultados de los comicios.

