Guillermo Lasso posesionará nuevas autoridades en Carondelet

Guillermo Lasso posesionará nuevas autoridades, luego de los resultados adversos al Gobierno en las elecciones 2023. Foto: Flickr Presidencia

Karina Sotalín (I)

La Secretaría General de Comunicación anunció este jueves 9 de febrero de 2023 que en la tarde el presidente, Guillermo Lasso, posesionará nuevas autoridades.

La Secretaría no revela en cuántos cargos habrá reemplazos ni los nombres de los nuevos funcionarios. La ceremonia será a las 17:00 en el Palacio de Carondelet.

Hasta el 8 de febrero, el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, declaraba a la prensa que el presidente Lasso no había pedido la renuncia a ningún funcionario. Que la posible salida de Francisco Jiménez del Ministerio de Gobierno era solo un rumor.

Diálogo con partidos se canceló

Por otro lado, estaba previsto que a las 16:00 de este jueves se desarrolle un diálogo en el Salón de Banquetes en Carondelet, con representantes de partidos políticos para formar el acuerdo nacional al que convocó el Primer Mandatario. Pero el evento se canceló por disposición de la Presidencia de la República, confirma el Ministerio de Gobierno.

Marcela Aguiñaga, virtual prefecta electa del Guayas de las filas del correísmo difundió en su cuenta de Twitter la noche del 8 de febrero que no iba a acudir a la convocatoria.

“No se puede dialogar con quien no tiene palabra ni hay tiempo que perder cuando nos desborda la violencia y desigualdad, por eso no asistiré al evento del Gobierno. ¡Guayas no puede esperar, el país no puede esperar. Necesitamos acciones, no promesas y falsos diálogos!”, publicó junto a un documento suscrito por Jiménez.

Visita nuestros portales: