Este jueves 11 de septiembre, a las 09:00, inició en Guayaquil la marcha convocada por el presidente Daniel Noboa. El recorrido partió desde la calle Olmedo, a la altura del Club de la Unión, avanzó por la avenida 9 de Octubre y finalizó en la intersección con la avenida Simón Bolívar.

Más noticias

Según el comunicado oficial, el objetivo de la jornada es expresar el compromiso con la defensa de la paz y la justicia. La vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, aseguró que no se destinaron fondos públicos para la organización de la movilización.

Concentración de simpatizantes de Daniel Noboa

Cerca de las 09:10, el presidente Daniel Noboa se incorporó a la movilización. Los asistentes portaban banderas y globos blancos, además de frases que destacaban el control de la seguridad y la búsqueda de la paz en el país.

Desde tempranas horas, simpatizantes de Noboa se reunieron en el centro de Guayaquil, principalmente en los alrededores del Palacio de Cristal, sobre la avenida Olmedo. Al lugar llegaron delegaciones en buses desde Esmeraldas, Chimborazo, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Tungurahua.

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, indicó en una entrevista con radio i99 que se esperaba la presencia de más de 58 000 personas, además de los asistentes locales de la provincia del Guayas.

Presencia de autoridades

Entre los asistentes estuvieron el gobernador del Guayas, Humberto Plaza, y el asambleísta oficialista Andrés Guschmer, quien sostuvo que la convocatoria no tiene carácter político. También destacó que el mensaje de la marcha busca reforzar los caminos democráticos.

El despliegue de seguridad incluyó a policías y militares a lo largo del Malecón Simón Bolívar y la avenida 9 de Octubre, resguardando el recorrido de los participantes.

Contexto y antecedentes

Esta es la segunda marcha convocada por el presidente Noboa en lo que va de su mandato. La primera se realizó en Quito, el 12 de agosto, y concluyó en la Corte Constitucional, luego de que el organismo suspendiera de manera provisional artículos de leyes impulsadas por el Ejecutivo.

En ambas ocasiones, el Gobierno señaló que la participación es voluntaria y sin recursos estatales destinados a su financiamiento.

Reacciones locales

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, se pronunció antes del inicio de la movilización a través de su cuenta en X. Aseguró que el centro de la ciudad viviría un caos por la marcha y pidió que los asistentes respeten el ornato urbano, no dejen basura y cumplan con el carácter pacífico de la convocatoria.

Con camisetas y gorras blancas, además de banderines del Ecuador, los simpatizantes respondieron a la convocatoria bajo el lema de paz y justicia.