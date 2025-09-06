

El movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), del presidente Daniel Noboa, celebró este sábado 6 de septiembre de 2025 su convención nacional en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, en Guayaquil. El evento reunió a militantes, dirigentes y autoridades del Gobierno, con miras a organizar su estrategia política de cara a las elecciones seccionales de 2027.

Más noticias

El coliseo lució con un aforo completo, según imágenes compartidas en redes sociales. Cientos de simpatizantes llegaron para respaldar a la organización política y a su líder, el presidente de la República, Daniel Noboa.

Daniel Noboa recibe la presidencia de ADN en la convención de Guayaquil

Durante la convención, el Tribunal Electoral de ADN oficializó la designación de Daniel Noboa como presidente del movimiento político. El mandatario recibió su credencial en medio de aplausos de la militancia.

Noboa fue proclamado como líder de ADN para fortalecer el trabajo del movimiento en los próximos dos años. La directiva nacional se completó con la inclusión de altos funcionarios del Gobierno. La vicepresidenta María José Pinto fue nombrada directora de ADN en la provincia de Pichincha.

Mensajes políticos desde el encuentro

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, participó en la convención. En su intervención pidió a la Corte Constitucional actuar con sensibilidad al analizar la consulta popular convocada para noviembre de 2025. Señaló que el país vive una coyuntura social, económica y de seguridad que debe ser considerada en este proceso.

Por su parte, la ministra Zaida Rovira se refirió a la marcha que el presidente Noboa ha convocado para el 11 de septiembre en Guayaquil, en respaldo a las decisiones del Gobierno Nacional.

Hoy sábado 6 de septiembre, el presidente Daniel Noboa llega a la convención de ADN en Guayaquil y la emoción se desborda. Entre aplausos, algarabía y júbilo, los militantes y simpatizantes celebran al líder que ha transformado la visión del país, impulsando un Ecuador más justo pic.twitter.com/S1zskUKgxI — RadioAtenas (@atenasfm) September 6, 2025

Camino hacia las seccionales de 2027

Con la oficialización de Noboa como presidente de ADN, el movimiento inicia una etapa de organización y fortalecimiento. Asimismo, la convención en Guayaquil marcó el inicio de una nueva fase política para el movimiento oficialista.

Información externa: Daniel Noboa