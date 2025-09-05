La Corte Constitucional descartó la inclusión de una pregunta que proponía establecer control político a sus magistrados en el referéndum y consulta popular impulsados por el presidente Daniel Noboa. La asambleísta oficialista Lucía Pozo (ADN) criticó la decisión y anticipó que se impulsarán reformas para que todas las instituciones del Estado rindan cuentas al pueblo.

Bancada de ADN cuestiona a la Corte Constitucional por excluir del control político a sus jueces

Los jueces argumentaron que la pregunta sobre el enjuiciamiento de los jueces de la Corte Constitucional comprometía la independencia judicial y el sistema de pesos y contrapesos de la Constitución.

La asambleísta Pozo afirmó que ningún poder del Estado puede estar alejado de la rendición de cuentas y adelantó que su bancada insistirá en fortalecer los mecanismos de fiscalización.

Postura de ADN

Pozo recordó que desde su despacho ya presentó un proyecto de reforma a la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Aunque no busca un control político directo, la iniciativa pretende limitar las competencias de la Corte Constitucional, que según ella, “se han extralimitado en los últimos meses”.

Preguntas rechazadas por la Corte Constitucional

El tribunal negó en total cuatro de las ocho preguntas para referendo y consulta popular propuestas de Daniel Noboa. Preguntas negadas son sobre estos temas:

La posibilidad de que jueces de la Corte Constitucional estén sujetos a control político. La eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). La reapertura de casinos en hoteles de cinco estrellas con un impuesto del 25% para programas contra la desnutrición. Castración química para violadores

Preguntas aprobadas

La Corte sí avaló las preguntas sobre estos temas:

La contratación por horas en el sector turístico, limitada a la primera relación laboral.

La reducción del número de asambleístas en la Asamblea.

La instalación de bases militares extranjeras en el Ecuador.

Asignación de recursos del Presupuesto General del Estado para las organizaciones políticas

Tensión entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional

Estas decisiones mantienen la tensión entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional. Noboa ya había liderado una marcha contra los jueces tras la suspensión parcial de leyes clave en su estrategia de seguridad.

