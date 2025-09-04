El presidente Daniel Noboa dio nueva fecha para el referéndum y dijo dónde ubicaría las bases militares extranjeras, si esa pregunta es aprobada por la población, en entrevista con Univisión, este jueves 4 de septiembre de 2025.

El presidente Daniel Noboa ofreció una entrevista a Univisión en la que se refirió a la vista del secretario de Estado de Estados Unidos (EE.UU.), Marco Rubio y otros temas de carácter nacional relacionados.

Al ser consultado sobre las bases militares extranjeras, Noboa señaló que el 30 de noviembre se realizará la consulta popular y se refirió a la pregunta de las bases militares extranjeras.

“Tenemos un referéndum el 30 de noviembre, los números dicen que estamos muy bien posicionados y es muy probable que gane la pregunta sobre bases internacionales; Manta, así como otros puntos estratégicos, pueden servir para bases internacionales que puedan controlar y monitorear cualquier actividad en la zona“, señaló Noboa.

Antes, el Gobierno había señalado los primeros días de diciembre como tentativo para realizar el referéndum, que ahora mismo se encuentra en análisis de la Corte Constitucional (CC).

Otros temas

Sobre el narcotráfico en la región, Daniel Noboa expresó que Nicolás Maduro es el jefe del Cartel de los Soles.

Además, que Colombia también sufre por narcoterrorismo y minería ilegal.

Por estas razones, debería haber una postura dura contra el narcoterrorismo, agregó el Presidente.

Noboa insistió en que la economía de Ecuador ha crecido en 4% y está previsto que lo haga hasta el 5%, también está en el punto más alto del empleo adecuado, en los últimos años.

Respecto al acuerdo de cooperación con Estados Unidos (EE.UU.) para en envío de deportados a Ecuador, Noboa señaló que se analizará que no sean personas violentas, sino pacíficas.

“Si podemos cooperar con Estados Unidos en eso, lo haremos”, ratificó.