El presidente Daniel Noboa recibió este jueves 4 de septiembre al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el Palacio de Carondelet, en Quito. En la cita, trataron sobre todo temas de seguridad y cooperación bilateral.

Estados Unidos declarará grupos terroristas a Los Choneros y a Los Lobos

Luego de la reunión, el presidente Daniel Noboa dio a conocer, a través de su cuenta en X, sobre uno de los resultados de la reunión con Rubio.

Así, dijo que “Los Choneros y Los Lobos pueden seguir creyendo que nadie los toca. Pero la realidad es otra. Han sido declarados como grupos terroristas por Estados Unidos”.

Además, resaltó el apoyo de Estados Unidos a Ecuador a su lucha contra el crimen organizado y señaló que el Gobierno continúa la lucha por “recuperar el país”.

Por su parte, la Cancillería destacó algunos logros que se alcanzaron en el encuentro:

Combate al crimen organizado transnacional, tráfico ilícito de drogas y minería ilegal

y minería ilegal Se identificaron y designaron como grupos terroristas a Los Choneros y Lobos

a Los Choneros y Lobos Enfrentamiento al lavado de activos a través de intercambio de información

a través de intercambio de información Avanzar en un nuevo y moderno convenio de extradición

Marco Rubio compartió la decisión de Estados Unidos, en Carondelet

Después de terminada la cita oficial, Marco Rubio brindó una rueda de prensa en compañía de la canciller, Gabriela Sommerfeld.

En ella, habló sobre los temas que se trataron y comunicó las decisiones de Estados Unidos en cuanto al apoyo a Ecuador en la lucha contra la criminalidad.

Entre ellas, Rubio aseguró que Estados Unidos va a catalogar como grupos terroristas a Los Lobos y a Los Choneros. Eso trae una serie de opciones que Estados Unidos puede ejecutar con sus leyes.

Además, expresó la voluntad de Estados Unidos de apoyar a Ecuador con 13,5 millones de dólares para combatir al narcotráfico y al crimen, “ayudar con esos esfuerzos”.

También mencionó que están trabajando para poder proveer 6 millones de dólares para drones para ayudar a las fuerzas navales de Ecuador.

