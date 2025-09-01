Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, llegará a Ecuador. Según la información oficial del Gobierno, él arribará la noche del miércoles, 3 de septiembre de 2025.

Seguridad y migración están entre los ejes centrales que tratarán las autoridades de ambos países. La primera reunión está fijada para el jueves, 4 de septiembre de 2025, a las 09:00, en el Palacio de Carondelet, en el Centro de Quito.

Maco Rubio tendrá una agenda en Ecuador

Un objetivo fundamental es definir acciones para combatir a los grupos de delincuencia transnacional. Aunque, no se quedarán fuera dos aristas: comercio y cooperación.

A decir de la canciller Gabriela Sommerfeld, en una entrevista en Ecuavisa, “cuando hablamos de programas de cooperación, tenemos que ver qué desea un país y qué desea de otro país. Nosotros podemos solicitar algunas cosas, como contraparte hay otras”.

Carolina Jaramillo, vocera de Daniel Noboa, este 1 de agosto, mencionó que el Gobierno convocó a los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca.

La premisa es mantener una reunión preparatoria, en el marco de la visita de Rubio, sobre seguridad del Estado, prevista para este 2 de agosto.

Temas sobre inteligencia en Ecuador

Entre los temas que abordará el Gobierno con el Secretario de Estado no se queda fuera la meta de Ecuador de impulsar y mejorar su Centro Nacional de Inteligencia y su Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

La intención es combatir el lavado de activos, a través de la capacitación por parte personal de Estados Unidos a equipos de Ecuador.

De acuerdo con información oficial de Estados Unidos, dada días atrás, el viaje de Marco Rubio refleja el compromiso de ese país de proteger sus fronteras, neutralizar amenazas narcoterroristas y garantizar condiciones de competencia justas para las empresas estadounidenses.

Antecedentes del encuentro entre Rubio y Noboa

El pasado sábado, una delegación del Congreso de los Estados Unidos ya se reunió en Quito con el ministro ecuatoriano de Defensa, Gian Carlo Loffredo, para fortalecer la cooperación en seguridad y defensa.

También, como recapituló la agencia EFE, el encuentro se dio para identificar y priorizar las necesidades estratégicas del país frente a la operación de grupos criminales.

La propia Canciller ecuatoriana mencionó que, entre los diálogos de cooperación entre ambas naciones, Washington ha solicitado tener un convenio a través del cual el Ecuador podría recibir hasta a 300 personas por año enviadas por Estados Unidos.

Aclaró que no se trata de un convenio como el que Estados Unidos mantiene con El Salvador para recibir presos, sino un “programa limitado, que responde solamente a personas refugiadas de ciertas nacionalidades, que no mantengan ningún tipo de antecedente de delincuencia y que tengan ciertas características, como buen estado de salud”.

La visita de Rubio a Ecuador se produce además en un momento en que Quito y Washington mantienen conversaciones para reducir el 15 % de aranceles impuesto por el Gobierno de Donald Trump.

¿Quién es Marco Rubio?

Marco Rubio es un político estadounidense del Partido Republicano, secretario de Estado de los Estados Unidos. Nació en Miami en 1971 y es hijo de inmigrantes cubanos.

Antes de ser designado secretario de Estado, el hombre fue senador por el estado de Florida, donde adquirió relevancia en temas de política exterior.

A lo largo de su carrera se ha caracterizado por su postura firme frente a los desafíos de América Latina, en particular en asuntos vinculados a seguridad, migración y narcotráfico.

