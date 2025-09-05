La Corte Constitucional informó el 4 de septiembre de 2025 que cuatro propuestas del presidente Daniel Noboa no podrán ir a consulta ni referéndum. Entre ellas están la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, el juicio político a jueces de la Corte, la castración química para violadores y la reapertura de casinos.

En cambio, sí avanzan cuatro planteamientos: la contratación por horas en turismo, la reducción del número de asambleístas, el restablecimiento de bases militares extranjeras y la eliminación de aportes estatales a partidos y movimientos políticos.

Los pasos legales que deben cumplirse

El proceso establece que la Corte notifique su dictamen al Presidente. Con esa base, Noboa debe emitir un decreto llamando al referéndum y consulta popular.

Después, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dispone de 45 días para convocar oficialmente a la ciudadanía. Una vez hecha la convocatoria, el CNE tiene 60 días adicionales para organizar la jornada electoral.

La viabilidad de la fecha propuesta de Daniel Noboa

Daniel Noboa anunció que el referendo se realizaría el 30 de noviembre de 2025, una fecha que se ajusta a los plazos mínimos previstos en la Constitución y el Código de la Democracia.

El abogado constitucionalista, Edison Guarango, considera que, jurídicamente, este calendario es factible porque la Corte ha resuelto con rapidez los pedidos del Ejecutivo.

No obstante, advierte que la logística del CNE puede representar un desafío por tareas como la conformación del padrón electoral, la instalación de juntas receptoras del voto y la atención de impugnaciones.

El peso político de la consulta popular

En medio de la controversia entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional por la suspensión de artículos de las leyes de Inteligencia, Solidaridad e Integridad Pública, el organismo emitió un nuevo dictamen sobre el proceso de consulta popular y referéndum.

Fernando León, docente de la Escuela de Derecho UIDE, sostiene que estos comicios no solo servirán para que la ciudadanía se pronuncie sobre temas de seguridad, economía y representación política, sino también como una medición del respaldo hacia Noboa y su agenda de gobierno.

Recordó que, desde 2008 hasta 2025, se han realizado al menos cinco consultas y referendos, todos con implicaciones profundas para el sistema político y social.

Los retos para la organización electoral

Aunque la ley fija plazos claros, la organización práctica implica movilizar recursos, imprimir papeletas, trasladarlas y garantizar seguridad en el proceso. Para que se cumpla la fecha tentativa, el Ministerio de Finanzas debe entregar los fondos de manera oportuna al CNE.

Según Guarango, estos aspectos logísticos suelen extender los tiempos, lo que podría presionar la capacidad operativa del organismo electoral.

Contexto político reciente

Este nuevo proceso llega en un momento de tensiones entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional. En agosto de 2025, Noboa encabezó una marcha contra los jueces tras la suspensión parcial de artículos de leyes aprobadas en la Asamblea.

En abril de 2024, el mandatario ya impulsó una consulta popular en la que se aprobaron nueve de 11 preguntas, entre ellas la extradición de ecuatorianos y el endurecimiento de penas para delitos relacionados con narcotráfico y terrorismo.