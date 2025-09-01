La Corte Constitucional instaló este lunes 1 de septiembre de 2025 la audiencia pública sobre las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Inteligencia. La diligencia arrancó a las 10:21 en modalidad virtual, bajo la dirección de la jueza ponente Alejandra Cárdenas.

Entre los accionantes constan organizaciones sindicales como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el Frente Popular y la Unión Nacional de Educadores (UNE), así como colectivos de derechos humanos, académicos y abogados.

También se sumaron la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, y el Centro de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).

Reglas de intervención y representación estatal en la Corte Constitucional

La magistrada Cárdenas estableció que los demandantes tendrían 15 minutos para presentar sus argumentos, mientras que los representantes estatales dispondrían de 20 minutos.

Además, se habilitaron cinco minutos para la participación de los amicus curiae. La jueza aclaró que los magistrados podrán formular preguntas y solicitar aclaraciones.

En representación de las entidades demandadas participaron Mercedes Mediavilla, procuradora de la Asamblea Nacional; Stalin Andino, secretario jurídico de la Presidencia; y Miguel Andrés Mendoza, subdirector de asuntos constitucionales de la Procuraduría General del Estado.

Cuatro acciones de inconstitucionalidad

La Ley de Inteligencia, aprobada por la Asamblea Nacional el 10 de junio con 77 votos y publicada en el Registro Oficial el 11 de junio, enfrenta cuatro demandas ciudadanas. Todas fueron admitidas a trámite y motivaron la suspensión provisional de doce artículos de la norma, ocho artículos del reglamento y su disposición general primera.

La audiencia de este lunes trató las dos primeras acciones acumuladas: una presentada por sindicatos y otra por organizaciones de derechos humanos.

Críticas de los demandantes sobre la Ley de Inteligencia

Durante sus intervenciones, las abogadas de Inredh argumentaron que la Ley vulnera principios constitucionales e internacionales de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Señalaron que la norma no define con claridad el concepto de “seguridad integral del Estado”, lo que genera incertidumbre jurídica y abre espacio para interpretaciones discrecionales.

Otro de los puntos cuestionados fue la creación de un régimen de reserva total sobre la información del sistema de inteligencia, con incineración de registros de gastos y exclusión de los procesos de contratación pública. También se criticó que la rendición de cuentas se limite a una comisión legislativa una vez al año, en lugar de realizarse semestralmente.

Los demandantes advirtieron, además, que los artículos impugnados permiten la interceptación de comunicaciones y la recopilación de datos sin control judicial, lo que consideran una amenaza a la privacidad, la inviolabilidad de correspondencia y otros derechos fundamentales.

