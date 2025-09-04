La Corte Constitucional informó sobre tres dictámenes para seis preguntas de Daniel Noboa, la noche de este jueves 4 de septiembre de 2025. El organismo se refirió a la contratación laboral por horas, la reducción del número de asambleístas, la eliminación del Cpccs, el juicio político a sus jueces, la castración química, y casinos y salas de juego.

La Corte Constitucional se pronuncia a propósito de propuestas de enmienda, reforma parcial y consulta popular.

La CC adoptó tres decisiones relevantes relacionadas con propuestas de enmienda y reforma parcial a la Constitución, y consulta popular, presentadas por Noboa.

Estas son:

Dictamen 7-25-RC/25 – Propuestas de enmienda

constitucional Dictamen 6-25-RC/25 – Propuesta de reforma parcial

sobre castración química y registro Dictamen 8-25-CP – Propuesta de consulta popular

sobre casinos y salas de juego

Enmienda constitucional

Con el Dictamen 7-25-RC/25 – Propuestas de enmienda, la Corte Constitucional analizó cuatro propuestas de enmienda, presentadas por el Presidente.

Contratación laboral por horas y reducción del número de asambleístas

Concluyó que sí pueden tramitarse como enmiendas la contratación laboral por horas en el sector turístico, al ser un ajuste limitado que respeta derechos adquiridos y responde a la naturaleza estacional de la actividad.

También la reducción del número de asambleístas, pues mantiene criterios de representación territorial y poblacional sin alterar el carácter democrático del Estado.

Eliminación del Cppcs y juicio político a jueces de la Corte Constitucional

En cambio, determino que no procede por enmienda la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), ya que suprimir un órgano constitucional implica alterar la estructura del Estado.

Tampoco es viable el juicio político a jueces de la Corte Constitucional, porque compromete la independencia judicial y rompe el equilibrio del sistema de pesos y contrapesos.

Reforma parcial para la castración química y registro

Con Dictamen 6-25-RC/25, la Corte analizó la propuesta de reforma parcial sobre castración química y registro confidencial para personas condenadas por delitos sexuales.

Tras el examen, resolvió que la iniciativa no procede por reforma parcial, ya que la medida no es idónea para proteger de forma efectiva a las víctimas y el registro carece de precisión sobre su alcance y temporalidad.

Además, no existe sustento científico que demuestre que la castración química reduce la reincidencia, ni que los delitos sexuales dependan únicamente del impulso sexual.

Consulta popular sobre casino y salas de juego

Con Dictamen 8-25-CP, la CC se refirió a la propuesta de consulta popular sobre casinos y salas de juego.

La Corte Constitucional analizó la propuesta de consulta popular para autorizar la reapertura de casinos y salas de juego en hoteles de cinco estrellas, establecer un tributo del 25% sobre las ventas y destinar lo recaudado a programas contra la desnutrición crónica infantil.

Tras el examen, concluyó que la iniciativa no cumple con los parámetros constitucionales de las consultas populares.

El Organismo señaló que los considerandos carecían de claridad y relación directa con la pregunta, generando confusión en el votante, y que la pregunta era compuesta.

Esto, porque reunía tres temas distintos que debían votarse en bloque, limitando la libertad del elector.

“Con esta decisión, la Corte reafirma su rol como garante de la supremacía constitucional y de los derechos fundamentales, asegurando que las consultas populares se formulen con claridad, lealtad y pleno respeto a la Constitución”, señaló el organismo.