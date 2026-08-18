Lourdes Tibán cuestiona la candidatura de Luisa González por Pachakutik en Manabí

La inscripción provincial de la candidatura de Luisa González para la Prefectura de Manabí bajo el auspicio del movimiento Pachakutik desató una ola de discrepancias y malestar en diversas dirigencias y bases de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Cuestionamientos a la candidatura de Luisa González

La prefecta de Cotopaxi por Pachakutik, Lourdes Tibán, expresó su rechazo este martes 18 de agosto de 2026, en una entrevista televisiva.

Tibán argumentó que la candidatura de Luisa González fue una resolución provincial que no pasó por una consulta amplia ni por un consenso colectivo en la estructura organizativa, asegurando que, de haberse sometido a votación interna, no habría sido aprobada.

Asimismo, recordó antiguos calificativos de González contra la militancia indígena como “ponchos dorados“, “de derecha” o “retrasa pueblos”, y recalcó que Pachakutik es pluricultural y multiétnico, pero debe exigir reglas éticas claras y el cumplimiento de procedimientos orgánicos.

Reemplazo de fórmulas en Manabí

Para concretar la postulación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) antes del cierre de inscripciones del 17 de agosto, la dirigencia de Pachakutik en Manabí retiró a sus precandidatos originales: Gladys Pionce (para la Prefectura) y Luis Chalacama (para la Viceprefectura).

En su lugar se registró el binomio integrado por González y el médico y exasambleísta Gabriel Giler. Excoordinadoras como Cecilia Velasque criticaron este relevo, señalando que la postulante ingresó por la puerta de atrás sin consulta comunitaria.

Posturas de la Conaie y dirigentes históricos

Desde la Conaie, su vicepresidenta Ercilia Castañeda indicó que en el último Consejo Político de Pachakutik jamás se debatió este pacto y recordó las pugnas históricas y la persecución sufrida durante el régimen correísta.

Por su parte, el expresidente de la organización indígena Jorge Herrera calificó la decisión de incoherente y violatoria de los principios del movimiento, mientras que el exasambleísta Salvador Quishpe y la exprecandidata de Morona Santiago Piedad Wampash rechazaron la alianza y exigieron reestructuraciones directivas inmediatas.

Descargo de la coordinación nacional

Frente a las críticas internas, el coordinador nacional de Pachakutik, Guillermo Churuchumbi, explicó que la presencia del movimiento en Manabí es débil y carece de la militancia que ostentan en la Sierra y Amazonía.

Señaló que el Consejo Político provincial actuó según directrices de consejos políticos previos que autorizaron acuerdos con tendencias de centroizquierda, argumentando la necesidad de dejar atrás resentimientos del pasado para construir una agenda de unidad.

Impugnación electoral e investigación judicial

En el plano contencioso, la candidatura de Luisa González forma parte de las 97 objeciones receptadas en el CNE hasta el mediodía del 18 de agosto. La impugnación fue presentada por la secretaria nacional de ADN, Mishel Mancheno.

De forma paralela, la propia candidata informó que la Fiscalía General del Estado le notificó el inicio de una investigación previa por el supuesto delito de concusión, tal como se informó en una nota periodística publicada en este Medio este martes 18 de agosto de 2026.

Las 24 Juntas Provinciales Electorales verificarán los requisitos legales antes de la proclamación del listado definitivo fijado para el 9 de noviembre.

Preguntas frecuentes sobre el cuestionamiento de Lourdes Tibán a la candidatura de Luisa González

❓ ¿Por qué genera rechazo la candidatura de Luisa González dentro de Pachakutik?

Porque se considera una decisión inconsulta tomada a nivel provincial sin el consenso de las bases ni de la Conaie.

Líderes indígenas como Lourdes Tibán y Ercilia Castañeda recordaron los casi 20 años de enfrentamientos políticos entre el correísmo y el movimiento indígena, así como descalificaciones pasadas hacia su militancia.

❓ ¿Quién acompaña a la candidata en el binomio para la Prefectura de Manabí?

Gabriel Giler, médico y exasambleísta por Montecristi.

Pachakutik inscribió esta nueva fórmula tras retirar a los precandidatos iniciales Gladys Pionce y Luis Chalacama antes del cierre del plazo legal del CNE.

❓ ¿Por qué Luisa González buscó el respaldo de Pachakutik para estas elecciones?

Debido a la suspensión dictada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) contra la Revolución Ciudadana y el movimiento Amigo.

Ante la imposibilidad legal de participar por su partido tradicional o por el movimiento Amigo, la dirigencia provincial de Pachakutik en Manabí acogió su postulación.

❓ ¿Cómo justificó la coordinación nacional de Pachakutik esta alianza provincial?

Argumentando que la estructura en Manabí es débil y que existía una resolución para aliarse con sectores de centro a izquierda.

El coordinador nacional Guillermo Churuchumbi señaló que la responsabilidad legal recae en la directiva de Manabí y llamó a superar resentimientos para priorizar la unidad.

❓ ¿Qué recursos legales enfrenta actualmente la candidatura de Luisa González?

Una objeción electoral presentada por ADN ante el CNE y una investigación previa en Fiscalía por presunta concusión.

La postulación forma parte de las 97 impugnaciones que las 24 Juntas Provinciales Electorales deberán calificar antes de emitir la lista definitiva de comicios el 9 de noviembre.

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