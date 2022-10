Tensión entre Asamblea y Ejecutivo al presentar Ley de Inversiones

El titular de la Asamblea, Virgilio Saquicela (Ind.), entregó al secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Fabián Pozo, el anteproyecto para la Ley de Inversiones. Foto: Asamblea Nacional

Roger Vélez. Redactor (I)

El titular de la Asamblea, Virgilio Saquicela (Ind.), entregó al secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Fabián Pozo, el anteproyecto para la Ley de Inversiones. El texto fue elaborado por una comisión mixta entre los dos poderes del Estado.

El acto se dio este miércoles 5 de octubre de 2022 en el salón de los expresidentes de la Asamblea, después de siete semanas de reuniones a nivel de delegados y coordinadores de bancadas.

Al acto no acudió el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quien estuvo invitado. Un día antes emitió un comunicado para rechazar la resolución del Pleno de la Asamblea que determinó un incumplimiento del plan de Gobierno por parte del Gobierno de Guillermo Lasso.

En la mesa hubo apretones de manos entre Saquicela y Pozo. Ambos posaron para las fotos. Reiteraron su predisposición al diálogo.

"Las tensiones y las discrepancias son parte de la democracia y es natural discrepar, pero es también natural dialogar y es natural, y es deseable llegar a acuerdos y consensos; nunca vamos a estar de acuerdo en todo, pero esa es la escencia de la democracia", dijo Pozo.

Por su parte, Saquicela aseguró que "el diálogo no es de propiedad de nadie" y convocó al Ejecutivo para este jueves, 6 de octubre, a instalar una nueva comisión mixta para discutir reformas urgentes en materia de seguridad ciudadana con el Poder Judicial.

Cuando todos se retiraron Pozo habló con la prensa. "Yo confío y creo en que estas discrepancias, divergencias y esta resolución en la que -reitero- estamos en absoluto desacuerdo jurídico, además de político, puedan amainar, puedan pasar, porque a la ciudadanía lo que interesa es esto: Inversiones, empleo, seguridad", insistió.

Aunque sostuvo que no quiere minimizar a la resolución de la Asamblea, insistió en que esto no abre la puerta a un juicio político, pues no se enmarca en una causal prevista en la Constitución. Señaló que no le compete pronunciarse sobre el escenario de la muerte cruzada.

Pamela Aguirre y Fernando Cedeño acudieron cómo delegados del bloque de Unes a este acto. Ellos defendieron la resolución del Pleno y pusieron reparos al anteproyecto de la Ley de Inversiones.

Aseguraron que el propio Lasso ofreció en 100 minutos solucionar los problemas del país. "La sociedad civil tomará esta resolución y tomará las acciones correspondientes", dijo Aguirre, en referencia a que la resolución del Pleno pueda ser un insumo para la revocatoria del mandato.

Proyecto de Ley de Inversiones

En relación a la Ley de Inversiones, Cedeño precisó que la bancada del correísmo ha presentado 11 observaciones en la materia de las zonas francas y anticipó que votarán en contra si el Ejecutivo no las acoge.

Además de las zonas francas, el Secretario Jurídico resaltó que el anteproyecto incluye textos para la transformación digital del país y la modernización del Código de Comercio.

Señaló que antes de remitir formalmente el texto para su trámite en la Asamblea, el Ejecutivo requerirá de un informe de impacto presupuestario del Ministerio de Finanzas.

Más noticias de Ecuador en:

Visita nuestros portales: