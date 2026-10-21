Keiko Fujimori destaca los acuerdos de seguridad y cooperación con Ecuador

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, pidió el miércoles 21 de octubre de 2026 que los compromisos acordados con Ecuador se traduzcan en resultados concretos para la ciudadanía. Entre las prioridades compartidas mencionó la seguridad, el empleo y el bienestar de las familias.

Fujimori señaló que la cooperación entre ambos gobiernos debe responder a los desafíos que enfrentan sus poblaciones. La seguridad fue uno de los temas centrales de su mensaje, junto con la necesidad de impulsar condiciones que favorezcan el desarrollo y mejoren la vida de las familias.

Los compromisos deben llegar a la ciudadanía de Ecuador y Perú

La mandataria vinculó las prioridades sociales y económicas con el trabajo conjunto entre los dos países. En su intervención también destacó la importancia de mantener la cooperación construida durante las últimas décadas.

Ese vínculo tiene como antecedente los Acuerdos de Paz de Brasilia, firmados el 26 de octubre de 1998, que pusieron fin a la disputa territorial entre Ecuador y Perú. Fujimori recordó ese proceso y lo relacionó con la necesidad de afrontar de manera conjunta los desafíos actuales, entre ellos la criminalidad organizada y la seguridad en la frontera.

El encuentro presidencial en Lima entre Daniel Noboa y Keiko Fujimori

Las declaraciones de Fujimori se dieron durante el Encuentro Presidencial y XVII Gabinete Binacional, que reunió en Lima a los equipos de ambos gobiernos. La cita sirvió para revisar los compromisos bilaterales y analizar nuevas líneas de trabajo en seguridad fronteriza, desarrollo de las zonas limítrofes, conectividad e integración energética.

La jornada concluyó con la firma de la Declaración Presidencial de Lima 2026 y la adopción del Plan de Acción de Lima, que recogen los acuerdos y las prioridades de cooperación entre los dos países.

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