Juez del TCE niega apelación para activar revocatoria de Daniel Noboa

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) cerró una nueva etapa del intento de activar una revocatoria de mandato del presidente Daniel Noboa. El juez Joaquín Viteri negó el recurso presentado por Washington Andrade y Leonidas Iza contra la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que rechazó entregar los formularios para la recolección de firmas.

Juez del TCE confirma resolución del CNE sobre revocatoria de Daniel Noboa

La sentencia de Viteri determinó que las resoluciones del organismo electoral cumplieron con las normas aplicables al trámite. Por esa razón, el magistrado ratificó la decisión que impidió el inicio de la fase de recopilación de respaldos ciudadanos.

El recurso buscaba que el TCE revise la negativa del CNE y permita continuar con el proceso planteado por los promotores de la revocatoria. Con el fallo, la resolución del Consejo Nacional Electoral mantiene vigencia.

CNE cuestionó falta de sustento sobre incumplimiento del plan

El origen del proceso estuvo en la solicitud presentada por Andrade e Iza para obtener los formularios necesarios para recoger firmas.

El 15 de julio de 2026, el pleno del CNE resolvió por unanimidad negar ese pedido. El organismo señaló que los solicitantes no justificaron el supuesto incumplimiento del plan de trabajo del presidente Daniel Noboa.

La Constitución y el Código de la Democracia establecen ese requisito para que un pedido de revocatoria de mandato pueda avanzar.

Revocatoria de mandato quedó sin avanzar a recolección de firmas

La decisión del TCE mantiene detenido el trámite previo a la búsqueda de apoyos ciudadanos. Los promotores no podrán iniciar la recolección de firmas a partir de los formularios cuya entrega fue negada por el CNE.

El proceso llegó al tribunal electoral luego de que Andrade e Iza presentaran una impugnación contra la resolución del organismo electoral. Viteri había admitido a trámite el recurso y ordenado la notificación a las partes, entre ellas el presidente Daniel Noboa y los integrantes del CNE, antes de emitir su resolución final.