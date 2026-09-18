Jorge Yunda reacciona a denuncia electoral en su contra

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

Jorge Yunda, candidato a la Alcaldía de Quito por Avanza, reaccionó este viernes 18 de septiembre de 2026 a la denuncia en su contra por supuesta campaña anticipada, interpuesta ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

La denuncia electoral contra Jorge Yunda y su reacción

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dispuso este jueves que se aclare y complete una denuncia presentada contra Jorge Homero Yunda Machado, candidato a la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito por Avanza, Lista 8, y Carla Nicolle Cevallos Romo, candidata a la Prefectura de Pichincha por la misma organización política.

La disposición consta en un auto de sustanciación dentro de la causa Nro. 353-2026-TCE, emitido en Quito el 17 de septiembre de 2026, a las 12:00.

El documento señala que la denuncia fue presentada por Michelle Dominique Álvarez Solano De La Sala, con el patrocinio de la abogada Alejandra Micaela Moya Alarcón.

Supuesta campaña anticipada y posibles sanciones

Según el auto, el TCE recibió el 15 de septiembre de 2026 un escrito físico de 15 fojas, acompañado de 31 fojas de anexos.

La denuncia plantea una presunta infracción electoral de Jorge Yunda y Carla Cevallos tipificada en el numeral 7 del artículo 278 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia.

Esto es una supuesta pre campaña o campaña anticipada, que se sanciona con multas que van de 5 302 a 9 640 dólares, destitución del cargo y suspensión de derechos políticos y de participación por un lapso de seis meses a dos años.

Tras el sorteo electrónico realizado ese mismo 15 de septiembre, la competencia para conocer la causa quedó radicada en el juez del TCE, Ángel Torres Maldonado.

¿Qué dijo Jorge Yunda?

El candidato a la Alcaldía de Quito por Avanza, Jorge Yunda, reaccionó este viernes a través de sus redes sociales a la denuncia en su contra por supuesta campaña anticipada con un corto mensaje.

“Deberían denunciar a los que nos hacen llorar no a los que hacemos reír, asustadisimos les veo”, manifestó Yunda.

Deberían denunciar a los que nos hacen llorar no a los que hacemos reír, asustadisimos les veo. https://t.co/IwueDTYDkn — Jorge Yunda Machado (@LoroHomero) September 18, 2026

Denunciante tiene dos días para completar el escrito

El juez sustanciador dispuso que la denunciante aclare y complete su recurso en el plazo fatal de dos días, contados desde la notificación del auto y bajo las prevenciones legales correspondientes.

El auto también establece disposiciones relacionadas con el anuncio de la prueba documental contra Yunda y Cevallos.

En particular, señala que el anuncio de prueba debe cumplir con lo establecido en el numeral 5 del artículo 245.2 del Código de la Democracia y el Reglamento de Trámites.

El documento advierte además sobre el valor probatorio de las copias simples y señala que cualquier solicitud de auxilio contencioso debe estar debidamente fundamentada.

Este viernes, continúan corriendo los dos días de plazo que el juez dio a la denunciante para que aclare y complete la denuncia.

Causa electoral se tramitará en días y horas hábiles

Al tratarse de un proceso de naturaleza electoral, la causa será sustanciada en días y horas hábiles, de acuerdo con las normas aplicables y bajo un plazo perentorio.

Finalmente, el auto ordena que la providencia sea publicada en la cartelera virtual de la página web institucional del Tribunal Contencioso Electoral.

La disposición del TCE corresponde a una etapa de sustanciación de la causa. El auto no establece, por sí mismo, responsabilidad electoral de los candidatos denunciados.

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