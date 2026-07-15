Avanza se refirió a la precadidatura de Jorge Yunda a la Alcaldía Quito, tras denuncia en el TCE

El movimiento político Avanza emitió un comunicado oficial para aclarar la situación jurídica relacionada con la precandidatura de Jorge Yunda a la Alcaldía de Quito este miércoles 15 de julio de 2026, tras una denuncia de una militante de ese movimiento en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

El pronunciamiento de Avanza sobre la precandidatura de Jorge Yunda a la Alcaldía de Quito y la denuncia en el TCE

La militante de Avanza, Geoconda Tufiño, presentó una denuncia ante el TCE, argumentando que fue impedida de participar en el proceso de elecciones primarias del 27 de junio.

Por esta razón, solicitó la nulidad del proceso. Esta acción anularía también la precandidatura de Jorge Yunda a la Alcaldía de Quito.

Aunque el juez electoral Guillermo Ortega inadmitió este recurso, posteriormente se dio paso a la apelación que será tramitada por el juez Joaquín Viteri.

Aclaraciones de Avanza Ecuador

Avanza Ecuador 8 sostuvo que la resolución del TCE no corresponde a la admisión de una impugnación sobre el proceso de elecciones primarias.

Además, enfatizó que no está en riesgo la precandidatura de Jorge Yunda.

Según el comunicado, es incorrecto afirmar que el Tribunal ha admitido a trámite la impugnación contra las elecciones primarias del movimiento político.

Detalles sobre el trámite actual

La organización explicó que la resolución emitida por el TCE se refiere exclusivamente a la admisión de un recurso de apelación presentado contra la inadmisión previa de Tufiño. En este sentido, Avanza precisó que el trámite actual no implica un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia.

Análisis del Tribunal

El movimiento político indicó que el Tribunal solo deberá analizar si la inadmisión inicial presentada respecto a Tufiño estuvo debidamente fundamentada. Asimismo, destacó que el proceso no aborda la validez de las elecciones primarias realizadas por Avanza ni la idoneidad o vigencia de la precandidatura de Jorge Yunda.

Llamado a los medios

En su comunicado, Avanza Ecuador 8 hizo un llamado a los medios de comunicación para que contrasten los términos técnico-jurídicos contenidos en las providencias electorales antes de difundir información. Esto busca evitar interpretaciones erróneas que puedan confundir a la opinión pública respecto al alcance de la decisión adoptada por el TCE y del estado jurídico de la precandidatura de Jorge Yunda.

Aclaración de Avanza sobre la precandidatura de Jorge Yunda y denuncia ante el TCE; preguntas frecuentes

❓¿La precandidatura de Jorge Yunda a la Alcaldía de Quito está en riesgo por la denuncia presentada ante el TCE?

Según el movimiento político Avanza, la precandidatura de Jorge Yunda no está en riesgo.

Avanza Ecuador 8 señaló que el Tribunal Contencioso Electoral no ha admitido una impugnación contra las elecciones primarias del movimiento. La resolución vigente se limita a tramitar un recurso de apelación relacionado con la inadmisión inicial de la denuncia presentada por la militante Geoconda Tufiño, sin pronunciarse sobre la validez de la precandidatura.

❓¿Qué solicitó Geoconda Tufiño en la denuncia presentada ante el Tribunal Contencioso Electoral?

Geoconda Tufiño solicitó la nulidad del proceso de elecciones primarias de Avanza realizado el 27 de junio de 2026.

La militante argumentó que fue impedida de participar en las elecciones internas del movimiento político. De prosperar su pedido, la nulidad del proceso también afectaría la precandidatura de Jorge Yunda a la Alcaldía de Quito. No obstante, el recurso inicial fue inadmitido por el juez electoral Guillermo Ortega.

❓¿Qué está analizando actualmente el Tribunal Contencioso Electoral en este caso?

El TCE analiza un recurso de apelación contra la inadmisión inicial de la denuncia presentada por Geoconda Tufiño.

La apelación será tramitada por el juez Joaquín Viteri y su análisis se centra en determinar si la inadmisión del recurso estuvo debidamente fundamentada. El proceso no constituye un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia ni sobre la legalidad de las elecciones primarias de Avanza.

❓¿La apelación admitida por el TCE implica la nulidad de las elecciones primarias de Avanza?

No, la admisión de la apelación no implica la nulidad de las elecciones primarias ni afecta automáticamente la precandidatura de Jorge Yunda.

Avanza aclaró que existe una diferencia jurídica entre admitir a trámite un recurso de apelación y admitir una impugnación sobre un proceso electoral interno. El movimiento político sostiene que algunas interpretaciones públicas han confundido ambos procedimientos, otorgándoles alcances que no constan en la resolución emitida por el Tribunal.

❓¿Qué pedido realizó Avanza Ecuador 8 a los medios de comunicación sobre este caso?

Avanza solicitó a los medios contrastar los términos técnico-jurídicos contenidos en las providencias electorales antes de difundir información.

El movimiento político manifestó que una adecuada interpretación de las resoluciones judiciales es fundamental para evitar confusiones sobre el estado jurídico de la precandidatura de Jorge Yunda y el alcance de las decisiones adoptadas por el Tribunal Contencioso Electoral. Según el comunicado, el trámite actual no cuestiona la validez de las elecciones primarias ni la vigencia de la precandidatura.

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