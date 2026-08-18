Ivonne Baki anuncia su candidatura para dirigir la ONU con el respaldo del Reino de Tonga

La política y diplomática ecuatoriana Ivonne Baki anunció este martes, 18 de agosto, su candidatura a la secretaría general de las Naciones Unidas (ONU). El Reino de Tonga presentó formalmente su nominación ante la Asamblea General del organismo.

Baki, exministra de Comercio Exterior y exembajadora de Ecuador en Estados Unidos y Francia, buscará suceder a António Guterres, quien ocupa el cargo hasta diciembre de 2026. La ecuatoriana-libanesa había anunciado en diciembre pasado que planeaba postularse con el respaldo del Líbano.

Baki confirma la nominación presentada por Tonga

“Me siento humilde y honrada de anunciar que ahora soy candidata oficial para el cargo de Secretario General de las Naciones Unidas. Mi nominación formal fue presentada a la Asamblea General de la ONU por el Reino de Tonga”, escribió Baki en su cuenta de X.

La diplomática agradeció al rey Tupou VI, al primer ministro Lord Fakafanua, al ministro de Asuntos Exteriores, el príncipe heredero Tupouto’a ‘Ulukalala, y al representante permanente de Tonga ante la ONU, Va’inga Tone. También destacó que esas autoridades respaldan una visión de “paz y renovación institucional”.

Baki afirmó que su experiencia personal y profesional la prepara para asumir el reto. “He vivido las devastaciones de la guerra”, señaló. Añadió que es la única candidata cuya herencia une a América Latina y Medio Oriente. También aseguró que es la única nominada que ha ayudado a mediar un acuerdo de paz entre dos Estados miembros soberanos de la ONU.

La candidata indicó que busca contribuir a renovar la promesa fundacional de la Carta de las Naciones Unidas. Su objetivo, según expresó, consiste en ayudar a salvar a las futuras generaciones del azote de la guerra en un contexto en el que los conflictos siguen creciendo.

Baki recordó además su trayectoria como ministra de Gabinete, presidenta del Parlamento Andino y embajadora ecuatoriana en cuatro continentes. Señaló que está lista para aportar perspectivas externas, ideas frescas, nuevo talento y un compromiso para alejar a la ONU de un enfoque centrado en los procesos.

En su lugar, planteó orientar al organismo hacia resultados reales y medibles para sus 193 Estados miembros y los ocho mil millones de personas a las que sirve. También manifestó su intención de dialogar con los Estados miembros para obtener su apoyo y participar en conversaciones con la Asamblea General y el Consejo de Seguridad.

“Espero con interés comprometerme con los Estados miembros para ganar su apoyo, participar en diálogos con la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, y trabajar juntos para construir una ONU que entregue resultados para todos”, indicó.

De la postulación anunciada por Líbano a la candidatura con Tonga

En diciembre pasado, Baki había dicho que el Líbano respaldaría su candidatura. En declaraciones a Radio Centro de Guayaquil, aseguró entonces que Ecuador todavía no tomaba una decisión sobre su postulación.

“Estoy de candidata, sí, pero va a ser con Líbano que me va a nombrar, porque el Ecuador todavía no se ha decidido, pero voy a estar nombrada”, dijo en esa ocasión. Añadió que no quería confirmar la candidatura hasta tenerla “cien por cien” definida y afirmó que contaba con el apoyo de Estados Unidos.

Baki nació en Guayaquil y es hija de inmigrantes libaneses. Mantiene desde hace años una estrecha relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario asistió al certamen de Miss Universo que se realizó en Ecuador en 2004, cuando ella ocupaba el cargo de ministra de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Productividad.

La diplomática vivió en el Líbano durante la guerra civil. Después residió en Francia, donde estudió arte en La Sorbona, y posteriormente en Estados Unidos, donde cursó administración pública en Harvard.

Durante su trayectoria, Baki apoyó el proceso de paz entre Ecuador y Perú, que puso fin a años de tensiones fronterizas. También lideró la iniciativa Yasuní-ITT, que planteaba dejar el petróleo bajo tierra en el Parque Nacional Yasuní a cambio de contribuciones internacionales.

El proyecto no consiguió el apoyo necesario y posteriormente comenzó la explotación petrolera. Sin embargo, una consulta popular permitió que los ecuatorianos decidieran frenar las operaciones en el bloque, un proceso que todavía se encuentra en fase de desmantelamiento.

Baki suma ahora su nombre a otras candidaturas para dirigir la ONU. Entre ellas figuran la de la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, nominada por Antigua y Barbuda, y las de Rafael Mariano Grossi, Rebeca Grynspan, Michelle Bachelet, Macky Sall, Carolyn Rodrigues y Olara Otunnu.

I am humbled and honored to announce that I am now an official candidate for the Office of Secretary-General of the United Nations.



My formal nomination was submitted to the UN General Assembly by the Kingdom of Tonga, and I wish to express my deep, heartfelt gratitude to His… — Ivonne A Baki (@ivonnebaki) August 18, 2026

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