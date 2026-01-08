Ecuador fue elegido por aclamación para ocupar una de las Vicepresidencias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas durante 2026, en representación del Grupo de Estados de América Latina y el Caribe (Grulac). El anuncio se realizó en Ginebra y fue comunicado oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana este 8 de enero de 2026.

Más noticias

Designación y respaldo internacional a Ecuador en la ONU

La Cancillería señaló que esta designación refleja el prestigio del país y la confianza de la comunidad internacional en que Ecuador desempeñe esta función dentro del Consejo. El Ministerio indicó que la elección se llevó a cabo durante una reunión celebrada en la sede del organismo en Ginebra.

Boletín |



Ecuador asume la Vicepresidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU pic.twitter.com/m0HnBo8izb — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) January 9, 2026

El comunicado detalla que se trata del principal órgano intergubernamental de la ONU responsable de los derechos humanos, y que Ecuador lo representará desde la Vicepresidencia en nombre de los países de América Latina y el Caribe.

Compromisos del Ecuador en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

El Ministerio afirmó que Ecuador mantiene un compromiso inequívoco con el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos. También señaló que el país actuará conforme a los principios y normas que orientan la labor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Según el comunicado, Ecuador ejercerá esta Vicepresidencia con integridad, responsabilidad y estricto apego a los métodos de trabajo establecidos. Además, reiteró que continuará contribuyendo de manera constructiva al trabajo del Consejo, en colaboración con todos los Estados Miembros y Observadores.

Información extra: ONU

Te recomendamos