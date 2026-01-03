El secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó este sábado 3 de enero de 2026 su preocupación luego de una acción militar ejecutada por Estados Unidos en Venezuela. Advirtió que el episodio puede tener implicaciones preocupantes para la estabilidad regional.

A través de su portavoz, Stéphane Dujarric, Guterres sostuvo que los hechos ocurridos esta madrugada representan un “peligroso precedente” para el orden internacional. En ese contexto, insistió en la necesidad de que todos los actores respeten plenamente el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas.

“El secretario general está profundamente preocupado porque las normas del derecho internacional no hayan sido respetadas”, señaló Dujarric. La ONU evitó pronunciarse sobre el alcance específico de la acción militar estadounidense o sobre eventuales responsabilidades.

Llamado a una salida política y pacífica en Venezuela

Guterres reiteró su llamado a las partes involucradas en Venezuela a buscar una salida política y pacífica a la crisis. Subrayó que el diálogo sigue siendo el único camino sostenible.

“El secretario general exhorta a todos los actores en Venezuela a comprometerse en un diálogo inclusivo, con pleno respeto de los derechos humanos y del Estado de derecho”, indicó el portavoz.

Consejo de Seguridad se reunirá de urgencia por la crisis en Venezuela

Fuentes diplomáticas citadas por EFE señalaron que Naciones Unidas mantiene un seguimiento permanente de la situación. Además, confirmaron que el Consejo de Seguridad se reunirá de urgencia este mismo sábado para analizar los acontecimientos.

Desde hace varios años, la ONU ha defendido una solución negociada a la crisis venezolana. Ha respaldado iniciativas de mediación entre el Gobierno y la oposición, y ha insistido de forma reiterada en el respeto a las libertades fundamentales y a los mecanismos democráticos.

Acción militar de Estados Unidos eleva la tensión regional

El pronunciamiento de Guterres se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que su país ejecutó “con éxito” un ataque a gran escala contra Venezuela. El mandatario afirmó que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y sacados del país.

Trump realizó el anuncio horas después de que se reportaran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del territorio venezolano. Según el presidente estadounidense, Maduro y Flores permanecen detenidos en el buque anfibio USS Iwo Jima y se dirigen a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

