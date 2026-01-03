El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que analizará si respalda a María Corina Machado como líder de una transición en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro, a quien Washington no reconoce como mandatario legítimo del país.

Donald Trump habla sobre María Corina Machado y la transición

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este sábado 3 de enero de 2026 a la posibilidad de respaldar a la líder opositora María Corina Machado para que asuma el poder en Venezuela en un escenario de transición política.

El pronunciamiento ocurrió luego de la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores, por parte de fuerzas especiales estadounidenses, según confirmó el propio mandatario norteamericano.

Trump abordó el tema durante una entrevista concedida a la cadena Fox News. En ese espacio, un periodista le preguntó si apoyaría a Machado como figura de transición tras la salida de Maduro del poder. El presidente respondió que la situación debía ser evaluada. “Bueno, vamos a tener que analizarlo ahora mismo”, afirmó Trump, sin ofrecer mayores detalles sobre una postura definitiva.

Trump dice que Maduro encabezaba una red de narcotráfico

El mandatario estadounidense señaló que el escenario institucional venezolano presenta complejidades adicionales. Trump recordó que Venezuela cuenta con una vicepresidenta en funciones y cuestionó la legitimidad del proceso electoral que mantuvo a Maduro en el poder. “Tienen a una vicepresidenta, como saben. Es decir, no sé qué tipo de elecciones fueron esas, pero las elecciones de Maduro fueron una vergüenza”, sostuvo el presidente republicano, quien acusa al líder venezolano de encabezar una red de narcotráfico.

Trump insistió en que Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Según el jefe de Estado estadounidense, las elecciones presidenciales de 2024 estuvieron amañadas y carecieron de respaldo popular. “La gente no siente ningún aprecio por él”, afirmó Trump, al referirse a la percepción ciudadana sobre el gobernante venezolano.

En sus declaraciones, Trump describió a Maduro como un dirigente autoritario que se sostuvo en el poder mediante el uso de la fuerza. “Tenía muy pocas lealtades, si es que tenía alguna. Era un dictador, un tipo duro, y gobernó con mano dura”, expresó el presidente estadounidense, quien añadió que la población venezolana no podía creer la suerte política que había tenido Maduro durante su permanencia en el poder.

María Corina Machado en el debate de la transición en Venezuela

María Corina Machado aparece como la figura central de la oposición venezolana en este escenario. La dirigente recibió el Premio Nobel de la Paz en 2025 por su lucha a favor de la democracia en Venezuela. Tras conocerse ese reconocimiento internacional, Machado dedicó el galardón a Donald Trump, gesto que el mandatario estadounidense ha agradecido en varias ocasiones, según consta en declaraciones públicas.

Machado no pudo participar como candidata presidencial debido a impedimentos legales. Ante esa situación, la líder opositora respaldó al exdiplomático Edmundo González como candidato de la coalición opositora. La plataforma de Machado y varios gobiernos internacionales reconocieron a González como el verdadero ganador de los comicios en los que Maduro se adjudicó la victoria.

Los ataques a Venezuela por parte de Estados Unidos

En paralelo, la crisis política se profundizó tras las acciones militares anunciadas por Washington. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, denunció este sábado que se desconoce el paradero de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Rodríguez solicitó a Estados Unidos una prueba de vida del mandatario y de la primera dama, luego de que Trump confirmara un ataque contra Venezuela y anunciara la captura de ambos para que respondan ante la Justicia estadounidense.

Las declaraciones de Donald Trump sobre María Corina Machado se producen en un contexto de alta tensión política y diplomática. La eventual definición de un respaldo estadounidense a la líder opositora podría incidir de manera directa en el futuro inmediato de Venezuela, mientras persisten las denuncias sobre la legitimidad electoral y el destino del poder en el país.

