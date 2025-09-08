El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, expresó este lunes, 8 de septiembre de 2025, su preocupación por el rumbo por las expresiones del Gobierno de Ecuador contra la Corte Constitucional.

Durante su intervención en la sesión inaugural del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Türk criticó de forma directa recientes medidas adoptadas en el país, a las que calificó como “inaceptables”.

Más noticias

La ONU y un nuevo señalamiento a las expresiones del Gobierno contra la Corte Constitucional

El funcionario hizo referencia a los ataques del Ejecutivo contra la independencia de la Corte Constitucional, luego de que el presidente Daniel Noboa encabezara, en agosto, una marcha contra ese organismo.

El mandatario, además, señaló a la Corte de frenar las acciones de seguridad nacional, especialmente al limitar los sucesivos estados de excepción decretados en 2024 para hacer frente a la violencia generada por el crimen organizado.

Sobre las leyes impulsadas por Daniel Noboa

Türk también advirtió sobre el riesgo que representan nuevas normativas legales que, a su juicio, reducen la rendición de cuentas de las fuerzas del orden y amplían los poderes estatales en áreas sensibles como la inteligencia y el control del espacio cívico.

Uno de los focos de preocupación es la nueva Ley Orgánica de Inteligencia, que permite acceder a información sin necesidad de una orden judicial. Aunque, ya hubo un pronunciamiento de la Corte respecto de este tema.

Alertas de Alto comisionado

El alto comisionado alertó que esta normativa podría vulnerar los derechos a la privacidad y confidencialidad de los datos personales, y que incluso podría utilizarse con fines políticos.

En cuanto al espacio cívico, Türk se refirió también a la llamada Ley de Fundaciones, propuesta por el gobierno con el objetivo de controlar el ingreso irregular de fondos al país.

No obstante, organizaciones civiles ecuatorianas advierten que esta medida debilita la confianza pública en su labor y restringe el acceso a financiamiento privado y cooperación internacional.

La ONU insta al Estado ecuatoriano a garantizar el respeto a los principios democráticos, la independencia de las instituciones y los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

Con información de EFE

Te recomendamos: