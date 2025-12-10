La política y diplomática ecuatoriana Ivonne Baki informó el 9 de diciembre de 2025 que su nombre estará en la carrera para asumir la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una vez que concluya el periodo de António Guterres en diciembre de 2026. Su postulación llegará a través de Líbano, país con el que también tiene nacionalidad.

Más noticias

El anuncio de Ivonne Baki y su mensaje político para buscar la Secretaría General de la ONU

Durante una entrevista con Radio Centro de Guayaquil, Baki explicó que el Gobierno libanés oficializará su nominación. “Estoy de candidata, sí, pero va a ser con Líbano que me va a nombrar, porque el Ecuador todavía no se ha decidido, pero voy a estar nombrada, sí, estoy de candidata”, expresó.

Agregó que cuenta con el respaldo de Estados Unidos. “No quiero confirmar nada hasta que no se dé cien por cien, pero tengo el apoyo de Estados Unidos, por supuesto”, señaló.

A través de su cuenta en la red social X, Baki difundió un mensaje en el que planteó su visión sobre el rol de Naciones Unidas.

“Haremos de la ONU el símbolo de la paz y la prevención de la guerra con acciones, no con reacciones. ¡Ya basta! ¡Es nuestra hora!”, escribió. El texto fue acompañado por un enlace a un portal de Beirut que se preguntaba: ¿Una mujer libanesa como nueva secretaria general de la ONU?

We will make the UN the symbol of Peace and prevention of War with Action , not reaction! Enough is enough !! It’s our time ! 🙏 pic.twitter.com/V5lJYpXZrB — Ivonne A Baki (@ivonnebaki) December 9, 2025

En la entrevista radial también sostuvo que es necesario reducir la estructura interna del organismo. Consideró que se debe “bajar la burocracia” en la ONU, una institución que —recordó— se creó “después de la II Guerra Mundial para evitar una III Guerra Mundial”.

Además, afirmó: “Estábamos a punto de entrar a una III Guerra Mundial si no fuera por Donald Trump, que llegó y salvó consiguiendo ya negociaciones”. No profundizó en detalles, aunque mencionó que actualmente participa en temas vinculados a procesos de paz en Medio Oriente.

Su lectura de los conflictos internacionales

Baki se refirió a los conflictos en curso en la región. Recordó las tensiones entre Gaza e Israel, la situación en Siria y los hechos que atraviesa Líbano.

En ese contexto, afirmó: “Se están arreglando todos los problemas, iba a haber una III Guerra Mundial, todavía falta Ucrania y Rusia, pero se va a arreglar”. Indicó además que, en su criterio, Naciones Unidas debe modificar la manera en que se involucra en estas crisis, pues “tiene que cambiarse la burocracia” que opera “en lugar de ir a sentarse con cada uno de los presidentes”.

Señaló que en los procesos de negociación pesan los “egos y egoísmos”. Añadió que en esos espacios predominan representantes hombres y que es necesario equilibrar la participación. “En una mesa de negociaciones, no ves, sino hombres, ya hace falta el rol de la mujer, junto con el hombre, para que diga ‘basta de los egos’”, sostuvo.

Trayectoria y vínculos internacionales

Hija de inmigrantes libaneses y nacida en Guayaquil, Ivonne Baki desarrolló parte de su vida en Líbano durante la guerra civil y luego en Francia y Estados Unidos, donde cursó estudios de arte en la Universidad de La Sorbona y administración pública en Harvard.

Su carrera diplomática y política incluye cargos como ministra de Comercio Exterior y embajadora de Ecuador en Estados Unidos y Francia.

Baki mantiene una relación cercana con el presidente estadounidense Donald Trump, quien visitó Ecuador en 2004 en el marco del certamen de Miss Universo, cuando ella encabezaba el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Productividad.

Participación en iniciativas nacionales

La exministra también tuvo un rol activo en el proceso de paz entre Ecuador y Perú que puso fin a años de tensiones fronterizas.

Más adelante lideró la iniciativa Yasuní-ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini), que buscaba preservar el petróleo en el subsuelo del Parque Nacional Yasuní a cambio de aportes internacionales. El proyecto no consiguió el respaldo financiero esperado y finalmente la zona fue intervenida para explotación.

En la consulta popular más reciente, los ecuatorianos decidieron frenar las operaciones petroleras en ese bloque. Las tareas de desmantelamiento continúan en la actualidad.

Con información de EFE

Información extra: Ivonne Baki

Te recomendamos