Iván Saquicela pedirá solución a designación para la Judicatura

El presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, informó que pedirá a la Corte Constitucional que solucione el supuesto incumplimiento de la sentencia que ordena la designación del titular del Consejo de la Judicatura.

Saquicela aseguró este viernes, 6 de enero de 2023, que no enviará una quinta terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

El funcionario es una de las autoridades convocadas por la CC a la audiencia pública de seguimiento a la sentencia, que se efectuará el 10 de enero a las 10:30 de forma telemática.

El Magistrado confirmó que asistirá y planteará su solicitud a la CC. “No pueden ser 10 meses sin presidente del Consejo de la Judicatura. La Corte Constitucional tendrá que disponer las medidas que sean necesarias para que inmediatamente se dé solución”, expresó durante una entrevista en Teleamazonas.

Reiteró que el Cpccs, liderado por Hernán Ulloa, hizo un boicot al no nombrar al vocal que debe presidir la Judicatura, que eso representa burlarse de la CNJ y de la CC por supuestamente incumplir la sentencia “que obliga a nombrar de forma célere” a la nueva autoridad. Actualmente es Fausto Murillo el presidente encargado de la Judicatura.

Este 6 de enero, en Ecuavisa, Ulloa insistió que no se hizo la designación por falta de consenso entre los cuatro consejeros de mayoría. Rechazó que esa actuación obedezca a un cálculo político.

Justificó que avanzaron con el proceso porque se advertía el periodo de licencia de cinco funcionarios que se candidatizaron para la reelección del Cpccs, desde el 3 de enero al 2 de febrero. Es el caso de dos consejeros de minoría, que desde antes tenían licencia por vacaciones.

Sofía Almeida no es candidata, pero también se ausenta del Cpccs con permisos con cargo a vacaciones. El Cpccs no cuenta con los suplentes necesarios para integrar los siete miembros. Por ejemplo, Karina Ponce, consejera suplente, renunció a su cargo y Carlos Figueroa aún no es posesionado por la Asamblea Nacional como suplente.

Esos hechos evidencian las pretensiones del boicot, según el presidente de la CNJ. La ley prevé que una de las sanciones por el incumplimiento de la sentencia es la destitución y ese es el punto de vista de la CNJ, sostuvo.

Próxima terna para la Judicatura

Al no existir designación, el Cpccs resolvió solicitar una nueva terna a la CNJ, es decir la quinta. El presidente de la Corte Nacional dio a entender que no habrá nuevo envió hasta conocer la decisión de la CC. “Tenemos un clima de inseguridad jurídica”, señaló.

Murillo se mantiene en el cargo luego de que María del Carmen Maldonado presentó su renuncia a la presidencia de la Judicatura, el 2 de febrero del 2022. “Son cuatro ternas y siempre hay un pretexto para no designar al presidente de la Judicatura”, criticó Saquicela.

Explicó que el 22 de febrero del 2022 la CNJ inició el procedimiento con la presentación de la primera terna y ya se acerca a un año sin la designación.

Saquicela considera que la falta de designación no tiene un sustento jurídico y refleja tres aspectos: Es un tema en contra suya porque se puso en tela de duda su atribución para remitir la terna, favorece a Murillo porque hay intereses políticos, y se perjudica al país.

Mientras tanto, Ulloa refirió que existe la posibilidad de tomar una reconsideración de la decisión sobre la no designación. Pero “eso no quiere decir que vaya a cambiar, mucho menos mi voto”, aseguró. Dijo que planteará al Pleno del Cpccs es que en el caso de que no haya un consenso, en lugar de pedir una nueva terna, se haga un sorteo público para designar a uno de los tres postulantes.

